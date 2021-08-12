Свежая статистика Mercury Research по рынку центральных процессоров исходит из китайских источников, но в своей достоверности сомневаться не позволяет. Аналитики указанной компании разделяют рынок x86-совместимых процессоров на два сегмента: клиентский и серверный. Учёт ведётся в показателях выручки, поэтому говорит о прогрессе AMD не столько в количестве выпущенных процессоров, сколько в вырученных от их реализации суммах.

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Источник изображения: Hardware Times

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Итак, по итогам второго квартала доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров в показателях выручки выросла последовательно на 0,8 процентных пункта до 16,9%, в годовом сравнении прирост составил 7,3 процентных пункта. Это максимальное значение с четвёртого квартала 2006 года.

В клиентском сегменте доля AMD выросла до 15,8%, хотя ещё год назад она была на 4,1 процентных пункта ниже. Для компании это новый максимум с того же четвёртого квартала 2006 года. В серверном сегменте AMD занимает 11,6% рынка – это на 4,7 процентных пункта выше, чем годом ранее. В предыдущий раз подобными показателями AMD могла похвастать в конце 2007 года.