AMD Ryzen Threadripper 3970X на частоте 5.5 ГГц установил два новых рекорда
Процессоры AMD Ryzen Threadripper давно не обновлялись, поэтому могло сложиться впечатление, что их разгонный потенциал хорошо изучен и преимущественно исчерпан. Результаты экспериментов корейского оверклокера safedisk с процессором Ryzen Threadripper 3970X позволяют утверждать обратное. Во всяком случае, на близких к 5.5 ГГц частотах он обновил пару рекордов не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с 32 ядрами.
реклама
реклама
В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha на базе набора логики AMD TRX40. В тесте Cinebench R20 на частоте 5498 МГц был получен результат 24 206 баллов, который стал лучшим в двух указанных категориях.
реклама
В тесте Geekbench3 Multi Core рекорд был обновлён на частоте 5548 МГц, теперь он соответствует результату 190 961 балл. Автору эксперимента оказывали поддержку компания Asustek Computer и специалисты, имеющие непосредственное отношение к разработке материнских плат, компания Enermax предоставила блок питания, а марка Arctic поделилась термоинтерфейсом MX-5.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила