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AMD Ryzen Threadripper 3970X на частоте 5.5 ГГц установил два новых рекорда

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Процессоры AMD Ryzen Threadripper давно не обновлялись, поэтому могло сложиться впечатление, что их разгонный потенциал хорошо изучен и преимущественно исчерпан. Результаты экспериментов корейского оверклокера safedisk с процессором Ryzen Threadripper 3970X позволяют утверждать обратное. Во всяком случае, на близких к 5.5 ГГц частотах он обновил пару рекордов не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с 32 ядрами.

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Источник изображения: HWBot, safedisk

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В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha на базе набора логики AMD TRX40. В тесте Cinebench R20 на частоте 5498 МГц был получен результат 24 206 баллов, который стал лучшим в двух указанных категориях.

Источник изображения: HWBot, safedisk

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В тесте Geekbench3 Multi Core рекорд был обновлён на частоте 5548 МГц, теперь он соответствует результату 190 961 балл. Автору эксперимента оказывали поддержку компания Asustek Computer и специалисты, имеющие непосредственное отношение к разработке материнских плат, компания Enermax предоставила блок питания, а марка Arctic поделилась термоинтерфейсом MX-5.

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Теги

amd экстремальный разгон ryzen threadripper cinebench r20
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