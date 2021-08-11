Процессоры AMD Ryzen Threadripper давно не обновлялись, поэтому могло сложиться впечатление, что их разгонный потенциал хорошо изучен и преимущественно исчерпан. Результаты экспериментов корейского оверклокера safedisk с процессором Ryzen Threadripper 3970X позволяют утверждать обратное. Во всяком случае, на близких к 5.5 ГГц частотах он обновил пару рекордов не только в модельном зачёте, но и среди всех моделей с 32 ядрами.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, safedisk

реклама

В основе стенда лежала материнская плата ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha на базе набора логики AMD TRX40. В тесте Cinebench R20 на частоте 5498 МГц был получен результат 24 206 баллов, который стал лучшим в двух указанных категориях.

Источник изображения: HWBot, safedisk

реклама

В тесте Geekbench3 Multi Core рекорд был обновлён на частоте 5548 МГц, теперь он соответствует результату 190 961 балл. Автору эксперимента оказывали поддержку компания Asustek Computer и специалисты, имеющие непосредственное отношение к разработке материнских плат, компания Enermax предоставила блок питания, а марка Arctic поделилась термоинтерфейсом MX-5.