Аналитики Susquehanna Financial Group отслеживают состояние дел с поставками полупроводниковых компонентов с 2017 года, и подведение итогов июля вынудило их признать, что сроки ожидания заказов в отрасли достигли рекордных 20 недель за всё время наблюдения. Фактически, по сравнению с июнем они увеличились более чем на неделю.

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Источник изображения: BBC

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Самым дефицитным товаром остаются микроконтроллеры – их придётся ждать до 26,5 недель, хотя в нормальных условиях поставщики обычно укладывались в два-три месяца с запасом. С другой стороны, силовые компоненты стали более доступными, если сравнивать с ситуацией на начало года. Участники рынка в условиях неопределённости и дефицита предпочитают заключать долгосрочные контракты чаще, чем это наблюдалось ранее.