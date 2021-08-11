Xiaomi в шаге от превращения в лидера рынка смартфонов, хотя представители Apple в это не верили
Издание Nikkei Asian Review цитирует интересные заявления, сделанные основателем и бессменным лидером компании Xiaomi на мероприятии, посвящённом десятилетию с момента выпуска первого смартфона этой марки. Компания была основана Лэем Цзюнем (Lei Jun) всего 11 лет назад, но в июне успела сместить Samsung Electronics с поста крупнейшего производителя смартфонов в мире. Впрочем, общий итог второго квартала подразумевает, что Samsung всё равно остаётся лидером сегмента.
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В ближайшие три года Xiaomi, по словам основателя компании, приложит максимум усилий, чтобы стать безоговорочным лидером по количеству выпускаемых смартфонов. Ещё в 2014 году он предрёк превращение Xiaomi в мирового лидера в перспективе пяти-десяти лет, но тогда представители Apple усомнились в подобной возможности. Похоже, теперь им придётся взять свои слова обратно.
Следует признать, тем не менее, что давление американских властей на Huawei оказало Xiaomi невольную поддержку, поскольку компания смогла перетянуть на себя часть клиентов пострадавшего соотечественника. По данным IDC, в первом полугодии Xiaomi удалось выпустить 101,7 млн смартфонов, что на 75% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Сейчас компания занимает второе место на мировом рынке с 17% сегмента, Samsung лишь слегка её опережает с 18,8% рынка, а компания Apple довольствуется 14,1%.
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