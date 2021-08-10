Нововведения iPhone следующего поколения сосредоточатся на возможностях камер
Принято считать, что в этом году дебют четырёх новых моделей iPhone придётся на сентябрь, как и велит традиция Apple. Смартфоны нового поколения останутся в прежних типоразмерах (5.4, 6.1 и 6.7 дюйма), но предложат существенные изменения в функциональных возможностях камер. Кроме того, новинкам положен более современный процессор A15 и уменьшенный вырез на дисплее, часто именуемый в обиходе «чёлкой». Новый дисплей будет поддерживать более высокую частоту обновления, позволяющую сделать прокручивание страниц более плавным.
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Как отмечает Bloomberg, камеры новых смартфонов Apple позволят добавить так называемый «эффект боке» не только к портретной фотосъёмке, но и к видеосюжетам с участием человека.
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Видеосъёмка в формате высокого разрешения (предположительно, 4K) позволит любителям видеомонтажа пользоваться качественным исходным материалом. К отдельным частям фотографий можно будет применять выборочные фильтры, а не обрабатывать всё изображение целиком – например, выбрать только силуэт человека. Считается, что именно возможности камер привлекают к смартфонам Apple больше всего покупателей, поэтому компания делает ставку на это направление развития.
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