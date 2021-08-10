Принято считать, что в этом году дебют четырёх новых моделей iPhone придётся на сентябрь, как и велит традиция Apple. Смартфоны нового поколения останутся в прежних типоразмерах (5.4, 6.1 и 6.7 дюйма), но предложат существенные изменения в функциональных возможностях камер. Кроме того, новинкам положен более современный процессор A15 и уменьшенный вырез на дисплее, часто именуемый в обиходе «чёлкой». Новый дисплей будет поддерживать более высокую частоту обновления, позволяющую сделать прокручивание страниц более плавным.

реклама

Как отмечает Bloomberg, камеры новых смартфонов Apple позволят добавить так называемый «эффект боке» не только к портретной фотосъёмке, но и к видеосюжетам с участием человека.

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Bloomberg

реклама

Видеосъёмка в формате высокого разрешения (предположительно, 4K) позволит любителям видеомонтажа пользоваться качественным исходным материалом. К отдельным частям фотографий можно будет применять выборочные фильтры, а не обрабатывать всё изображение целиком – например, выбрать только силуэт человека. Считается, что именно возможности камер привлекают к смартфонам Apple больше всего покупателей, поэтому компания делает ставку на это направление развития.