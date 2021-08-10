Анонсирован смартфон Cubot MAX3 с экраном диагональю 7”
За несколько лет диагональ экранов в смартфонах существенно выросла. Но даже сейчас сложно найти модели, оборудованные дисплеями размером более семи дюймов. Одну из таких представила китайская компания Cubot. Новинка называется Cubot MAX3. Смартфон поступит в продажу 23 августа 2021 года.
Формально в модели установлен дисплей диагональю 6,95 дюйма. Он имеет тонкие рамки, пропорции 20,5 к 9 и небольшое отверстие для фронтальной камеры, которая построена на базе датчика изображения с 16-мегапиксельным разрешением.
Cubot MAX3 несёт не борту аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч. Основная камера вобрала в себя три оптических модуля во главе со стандартным, разрешение которого составляет 48 Мп.
Новинка получила 4 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным флеш-накопителем, способным вмещать до 64 ГБ данных. Также отметим поддержку технологии Near Field Communication и предустановленную сразу из коробки операционную систему Android 11.
Перед стартом продаж смартфона китайская компания запустила розыгрыш. Участники смогут выиграть один из десятки телефонов Cubot MAX3. С деталями розыгрыша вы можете ознакомиться на официальной странице китайской компании, перейдя по этой ссылке.
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