Мобильные процессоры Intel Arrow Lake получат заметно усиленную графику
Ресурс VideoCardz прислушался к рассуждениям канала AdoredTV на тему эволюции мобильных процессоров Intel. Первоисточник предположил, что выходящие в конце 2023 года мобильные процессоры Arrow Lake-P получат встроенную графику с 320 исполнительными блоками, что соответствует 2560 шейдерным процессорам.
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Это в три с лишним раза больше, чем готовы предложить скоро дебютирующие 10-нм процессоры Alder Lake-P. Такой эволюционный путь вполне ожидаем: новые техпроцессы повышают плотность размещения транзисторов, компания Intel воспользуется этим для повышения производительности встроенной графики. По поводу вычислительных ядер процессоров Arrow Lake-P известно не так много: более крупные в количестве шести штук будут использовать архитектуру Lion Cove, восемь экономичных ядер будут относиться к архитектуре Skymont. Речь идёт о мобильных моделях, поэтому в настольном сегменте они могут сочетаться в иной комбинации.
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