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Рынок ПК вернётся к устойчивому росту, но дефицит комплектующих будет его сдерживать

Рост объёмов производства пока не успевает за спросом.
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Специалисты Jefferies при оценке дальнейшей динамики акций HP Inc. пришли к выводу, что рынок ПК на фоне процессов, стимулируемых пандемией, перестанет сокращаться год от года, как это происходило ещё недавно, а вместо этого будет устойчиво расти.

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Источник изображения: Walmart

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Сейчас спрос на ПК и принтеры высок не только в частном сегменте, который продолжает перевооружаться из-за необходимости организовать гибридную или удалённую работу. Корпоративный сектор приступил к очередному обновлению парка компьютеров. В ближайшие месяцы, тем не менее, рост объёмов реализации ПК будет ограничиваться дефицитом компонентов. По словам авторов аналитической записки, комплектующих по-прежнему производится меньше, чем требуется рынку. И всё же, поставщики стараются наращивать объёмы, хотя и не успевают за спросом.

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Рынок ПК вернётся к устойчивому росту, но дефицит комплектующих будет его сдерживать
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