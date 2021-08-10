Специалисты Jefferies при оценке дальнейшей динамики акций HP Inc. пришли к выводу, что рынок ПК на фоне процессов, стимулируемых пандемией, перестанет сокращаться год от года, как это происходило ещё недавно, а вместо этого будет устойчиво расти.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Walmart

реклама

Сейчас спрос на ПК и принтеры высок не только в частном сегменте, который продолжает перевооружаться из-за необходимости организовать гибридную или удалённую работу. Корпоративный сектор приступил к очередному обновлению парка компьютеров. В ближайшие месяцы, тем не менее, рост объёмов реализации ПК будет ограничиваться дефицитом компонентов. По словам авторов аналитической записки, комплектующих по-прежнему производится меньше, чем требуется рынку. И всё же, поставщики стараются наращивать объёмы, хотя и не успевают за спросом.