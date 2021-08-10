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В июле Тайвань увеличил выручку от экспорта электроники на треть

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
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Тайвань давно превратился в мировую полупроводниковую «кузницу», ибо одна только компания TSMC контролирует более половины рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. По информации DigiTimes, ссылающейся на официальную финансовую статистику, в июле остров увеличил экспортную выручку на 3,5% последовательно до $38 млрд, а в годовом сравнении она выросла на 34,7%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Импорт в июле увеличился на 1,7% по сравнению с июнем до $32 млрд, либо на 41% по сравнению с июлем прошлого года. Крупнейшей статьёй экспорта предсказуемо была электроника, на которую пришлось $14,7 млрд июльской выручки. Рост по сравнению с июлем прошлого года составил 33,6%. Более 90% экспортируемых товаров в стоимостном выражении составили интегральные микросхемы и микропроцессоры. Очевидно, в ближайшие годы динамика экспорта электроники с Тайваня будет положительной, поскольку ведущая компания TSMC готова потратить $100 млрд за три года на расширение производственных мощностей и освоение новых технологий, хотя проекты строительства предприятий за пределами Тайваня ею тоже рассматриваются.

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Теги

финансы литографическое производство полупроводники tsmc тайвань
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