В июле Тайвань увеличил выручку от экспорта электроники на треть
Тайвань давно превратился в мировую полупроводниковую «кузницу», ибо одна только компания TSMC контролирует более половины рынка услуг по контрактному производству полупроводниковых компонентов. По информации DigiTimes, ссылающейся на официальную финансовую статистику, в июле остров увеличил экспортную выручку на 3,5% последовательно до $38 млрд, а в годовом сравнении она выросла на 34,7%.
реклама
реклама
Импорт в июле увеличился на 1,7% по сравнению с июнем до $32 млрд, либо на 41% по сравнению с июлем прошлого года. Крупнейшей статьёй экспорта предсказуемо была электроника, на которую пришлось $14,7 млрд июльской выручки. Рост по сравнению с июлем прошлого года составил 33,6%. Более 90% экспортируемых товаров в стоимостном выражении составили интегральные микросхемы и микропроцессоры. Очевидно, в ближайшие годы динамика экспорта электроники с Тайваня будет положительной, поскольку ведущая компания TSMC готова потратить $100 млрд за три года на расширение производственных мощностей и освоение новых технологий, хотя проекты строительства предприятий за пределами Тайваня ею тоже рассматриваются.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила