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Intel приступила к расширению производства в Орегоне

Здесь будут обкатываться новые техпроцессы.
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Отставание со сроками внедрения 10-нм технологии вынудило Intel приступить к расширению производственных мощностей ещё пару лет назад, поскольку компания испытывала нехватку производственных линий. При новом руководстве потребность в расширении производства обрела новый смысл – компания пожелала вернуться на рынок контрактных услуг. Это продиктовано необходимостью разделить расходы на освоение новых технологий со сторонними клиентами.

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Поскольку подобная деятельность оказалась в фокусе внимания, Intel готова упоминать даже о рядовых событиях в этой сфере. На страницах собственного сайта компания сообщила, что приступила к монтажу технологического оборудования в новом корпусе в Орегоне. Всего проект подразумевает расходы в размере $3 млрд, монтаж оборудования должен завершиться через шесть месяцев.

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Источник изображения: Intel

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Предприятие D1X, к расширению которого Intel недавно приступила, содержит экспериментальные производственные линии, используемые для «обкатки» новых семейств процессоров и литографических технологий. В дальнейшем техпроцесс тиражируется на других предприятиях компании в Аризоне, Израиле и Ирландии. До конца года Intel определится с местом строительства нового предприятия в США, а также первого предприятия в Европе. На расширение производства в Аризоне уже выделено $20 млрд.

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