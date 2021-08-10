Первый в мире защищённый игровой 5G-смартфон Blackview BL5000 поступает в продажу со скидкой до $300
Blackview BL5000 – первый в мире защищённый игровой смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка была анонсирована относительно недавно, а сейчас она поступает в продажу по сниженной цене и с полностью беспроводными наушниками в подарок.
Смартфон оборудован мобильным процессором Dimensity 700, выполненным по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. В новинке установлено встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. Тип накопителя – UFS 2.2.
На лицевой стороне Blackview BL5000 установлен дисплей диагональю 6,36 дюйма. Панель характеризуется разрешением Full HD+. Плотность точек составляет 400 пикселей на дюйм. Новинка обзавелась качественными громкими динамиками и усилителем.
Смартфон работает на базе операционной системы Android, поверх которой установлена фирменная прошивка Doke OS 2.1. Одной из фишек является игровой режим, при активации которого смартфон блокирует все звонки и всплывающие уведомления.
За автономность Blackview BL5000 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4980 мА*ч. Максимально повысить время автономной работы позволяет поддержка режима MediaTek 5G UltraSave MODE. Также отметим эффективную систему охлаждения и технологию быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. По словам производителя, с нуля до 100% встроенный аккумулятор можно зарядить за 78 минут.
Защита корпуса в смартфоне соответствует стандартам IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Модель может работать при температуре до -30 градусов за счёт интеграции поддержки режиме IceMode. По камерам в новинке тоже всё неплохо. Разрешение основной составляет 12 Мп + 16 Мп. В 16-мегапиксельном модуле установлена ультра-широкоугольная оптика с углом захвата 125 градусов.
Стандартный 12-мегапиксельный блок строится вокруг датчика изображения Sony IMX362. Оптика имеет апертуру f/1,75. Количество линз – 6 штук. Смартфон не может похвастаться оптической стабилизацией, но имеет фазовую автофокусировку Dual Pixel. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп. В её основу лёг сенсор Samsung S5K3P9SP с поддержкой технологии объединения пикселей для повышения качества фотографий при нехватке света. Также отметим ночной режим, съёмку под водой, PortaitColor и HDR 2.0.
Фронтальную камеру можно использовать для разблокировки смартфона. С этой же целью предусмотрен сканер отпечатков пальцев, который расположился на правой грани корпуса, где его интегрировали в клавишу питания. Также нужно отметить поддержку технологии Near Field Communication.
Купить Blackview BL5000 можно на старте продаж с большой скидкой. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 500 долларов. Но первые покупатели смогут приобрести новинку лишь за 280 долларов. Более того, на AliExpress можно использовать промокод BL5000SAVE10, который предоставит дополнительную скидку в размере 10 долларов.
Но и это ещё не всё. В официальном магазине каждый день компания будет продавать по пять моделей Blackview BL5000 по цене 200 долларов. Кроме того, первые покупатели получат в подарок полностью беспроводные наушники Blackview AirBuds 1, которые сами по себе стоят 59 долларов. Специальное предложение действует с 10 по 22 августа 2021 года.
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