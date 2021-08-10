Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первый в мире защищённый игровой 5G-смартфон Blackview BL5000 поступает в продажу со скидкой до $300

+
Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок

Blackview BL5000 – первый в мире защищённый игровой смартфон с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка была анонсирована относительно недавно, а сейчас она поступает в продажу по сниженной цене и с полностью беспроводными наушниками в подарок.



Смартфон оборудован мобильным процессором Dimensity 700, выполненным по нормам 7-нанометровой технологии. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x. В новинке установлено встроенное хранилище вместимостью 128 ГБ. Тип накопителя – UFS 2.2.

На лицевой стороне Blackview BL5000 установлен дисплей диагональю 6,36 дюйма. Панель характеризуется разрешением Full HD+. Плотность точек составляет 400 пикселей на дюйм. Новинка обзавелась качественными громкими динамиками и усилителем.

Смартфон работает на базе операционной системы Android, поверх которой установлена фирменная прошивка Doke OS 2.1. Одной из фишек является игровой режим, при активации которого смартфон блокирует все звонки и всплывающие уведомления.



За автономность Blackview BL5000 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4980 мА*ч. Максимально повысить время автономной работы позволяет поддержка режима MediaTek 5G UltraSave MODE. Также отметим эффективную систему охлаждения и технологию быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. По словам производителя, с нуля до 100% встроенный аккумулятор можно зарядить за 78 минут.

Защита корпуса в смартфоне соответствует стандартам IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Модель может работать при температуре до -30 градусов за счёт интеграции поддержки режиме IceMode. По камерам в новинке тоже всё неплохо. Разрешение основной составляет 12 Мп + 16 Мп. В 16-мегапиксельном модуле установлена ультра-широкоугольная оптика с углом захвата 125 градусов.

Стандартный 12-мегапиксельный блок строится вокруг датчика изображения Sony IMX362. Оптика имеет апертуру f/1,75. Количество линз – 6 штук. Смартфон не может похвастаться оптической стабилизацией, но имеет фазовую автофокусировку Dual Pixel. Разрешение фронтальной камеры составило 16 Мп. В её основу лёг сенсор Samsung S5K3P9SP с поддержкой технологии объединения пикселей для повышения качества фотографий при нехватке света. Также отметим ночной режим, съёмку под водой, PortaitColor и HDR 2.0.



Фронтальную камеру можно использовать для разблокировки смартфона. С этой же целью предусмотрен сканер отпечатков пальцев, который расположился на правой грани корпуса, где его интегрировали в клавишу питания. Также нужно отметить поддержку технологии Near Field Communication.

Купить Blackview BL5000 можно на старте продаж с большой скидкой. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 500 долларов. Но первые покупатели смогут приобрести новинку лишь за 280 долларов. Более того, на AliExpress можно использовать промокод BL5000SAVE10, который предоставит дополнительную скидку в размере 10 долларов.



Но и это ещё не всё. В официальном магазине каждый день компания будет продавать по пять моделей Blackview BL5000 по цене 200 долларов. Кроме того, первые покупатели получат в подарок полностью беспроводные наушники Blackview AirBuds 1, которые сами по себе стоят 59 долларов. Специальное предложение действует с 10 по 22 августа 2021 года.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

blackview
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Рынок ПК вернётся к устойчивому росту, но дефицит комплектующих будет его сдерживать
+
Первый в мире защищённый игровой 5G-смартфон Blackview BL5000 поступает в продажу со скидкой до $300
+
В июле Тайвань увеличил выручку от экспорта электроники на треть
1
Intel приступила к расширению производства в Орегоне
8
Курс акций AMD будет расти до конца года
10
Многие сотрудники готовы потерять в зарплате ради возможности работать на дому
7
Обновлённые MacBook Pro с дисплеем типа mini-LED уже выпускаются серийно
+

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 61
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 42
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Доходность майнинга эфира после Хардфорка London и потенциал роста цен на видеокарты
44
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
102
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
70
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
21
4 лучшие модификации на S.T.A.L.K.E.R.
10
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
21
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
13
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
5
Рассказываю о своих впечатлениях от прохождения Call of Duty: Infinite Warfare. Марс наш
3
F1 2020: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Игорь Жуков
10:59
Монитор не ведомое устройство, он просто раз в 60/75/144 секунды(зависит от частоты монитора) отображает то, что в данный момент ему передает видеокарта. Только технология G-Sync/FreeSync делает нечто...
Порт USB-C видеокарт NVIDIA GeForce RTX позволяет подключать мониторы через DisplayPort
Виктор Шторм
10:59
Это тот самый мод где тебя гоняют за всякой лабудой по всем локациям туда и обратно много раз? То ромашек собери, то копыт свинячих, то шкурок, то записку найди там куда даже сумасшедший не додумается...
В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended
Slow Mo
10:58
Так и пострадают в итоге и фабрика игр на ПК когда тянуть старье не будет,кто игрульки покупать будет-только консольщики?
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Сергей Устинов
10:55
Ещё один мамкин ананюга, даже не знает что такое майнинг, ты иди со своими асиками щиткоин майни, который завтра упадет, когда остальные пойдут вверх. Многие проекты(коины) защищены от асиков, таков а...
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Антон Конкин
10:51
Будущее никто не знает. Или ты исключение? Я говорю о вероятности. Скорее подорожает, чем нет. Так более доступно или ещё проще обьяснить?)
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
Кеша
10:48
а геймеру по оуху и не надо 144гц или 240гц это уже графа дрочерстро им и 60гц хватает.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
FoxhaunD
10:48
да уж, новость топчик. Причём 44% до конца года не готовы покупать 13 айфон, а в январе может уже готовы)) + наверное у половины опрошенных 12-й айфон, зачем им менять на 13-й)) зато заголовок такой г...
Больше половины обладателей iPhone не собираются покупать iPhone 13
Now!
10:47
Вот же *ука глазастенький-то!)
Обзор Palit RTX 3070 Ti GameRock. Любительский. Одноголосый
Сергей Устинов
10:46
Ха-ха-ха-ха, поиграй в 1080p на 144гц и выше, тогда поймёшь что такое играть, а не кнопки нажимать со стекающей слюной из-зо рта. Тогда поймёшь что 1050 не вывозит.
Российские геймеры массово скупают видеокарты NVIDIA на фоне роста цены Эфириума
nikolai3anv
10:46
Ааа.. Ютуб канал! Ну конечно! И как я не догадался! Ну тогда да! Все вот прям правда! И цены показывает да? Но там все в иероглифах... Ага? И циферки там.. в цене и умные объяснения ютубера про курс.....
В Китае Radeon RX 6600 XT можно будет купить по близкой к рекомендованной цене за 463 доллара
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем