Принято считать, что акции AMD на прошлой неделе «разгоняли» в цене активисты Reddit, но сложно итоговый рост их курсовой стоимости сложно оспаривать. Как отмечает Seeking Alpha, аналитики BMO не смогли более транслировать пессимизм в отношении этих ценных бумаг, а потому сменили их рейтинг на соответствующий динамике рынка, заодно подняв прогноз по курсу с $80 до $110.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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Если учесть, что акции AMD эту отметку накануне уже покорили, прежде чем начать снижение в цене, прогноз можно считать слегка запоздалым. С другой стороны, аналитики BMO выражают уверенность, что акции AMD будут дорожать до конца текущего года. Этому будет способствовать распространение серверных процессоров EPYC нового поколения (не Genoa, а Milan). Текущая оценка активов AMD рынком более обоснована, как утверждают авторы аналитической записки, чем по состоянию на начало года. Компания демонстрирует способность своевременно выводить на рынок новые продукты и повышает свои финансовые прогнозы, а это в нынешних условиях дорогого стоит.