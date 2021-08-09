Многие компании на протяжении последних полутора лет работают в удалённом режиме, когда основная часть сотрудников находится дома с целью предотвращения контактов, способствующих распространению коронавирусной инфекции. Как отмечает Bloomberg, решившиеся было на возвращение людей в офисы американские компании начали смещать сроки на осень или даже конец зимы, в силе остаются и предложения позволить отдельным работникам функционировать в удалённом режиме на постоянной основе.

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Источник изображения: Bloomberg

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Источник приводит результаты социологического опроса среди сотрудников американских корпораций, которые рассматривали возможность потерять в зарплате около 5% ради возможности не посещать офис. Среди респондентов с подобным предложением готовы согласиться две трети. С другой стороны, компаниям в будущем придётся столкнуться с проблемой перераспределения расходов на обеспечение достойных условий труда всем категориям сотрудников по признаку присутствия в офисе.

Остающиеся на «удалёнке» специалисты меньше тратят денег на проезд, но при этом их коммунальные расходы увеличиваются, поскольку они больше времени проводят дома и потребляют коммунальные ресурсы даже в дневное время, хотя ранее могли получать всё это за счёт работодателя. Мало кто из работодателей готов предоставлять сотрудникам субсидии на покупку мебели для работы на дому, не говоря уже о компенсации за расширение жилой площади на величину обособленного помещения для удалённой работы.