Обновлённые MacBook Pro с дисплеем типа mini-LED уже выпускаются серийно
Как и планировалось, вслед за планшетными компьютерами iPad Pro, новый дисплей типа mini-LED примерят и ноутбуки MacBook Pro, поэтому новость на страницах сайта DigiTimes о начале их массового производства оказалась ожидаемой. Как сообщает источник, в период с августа по ноябрь Apple будет ежемесячно получать от подрядчиков по 600-800 тысяч ноутбуков MacBook Pro с дисплеями mini-LED.
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Ранее считалось, что Apple не в состоянии получать необходимое количество дисплеев данного типа, но если на сроках появления обновлённых MacBook Pro это никак не сказалось, то надежда на лучшее всё-таки есть. Дисплеи этого типа, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, Apple со временем начнёт использовать даже в умных часах.
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