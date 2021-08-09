Как и планировалось, вслед за планшетными компьютерами iPad Pro, новый дисплей типа mini-LED примерят и ноутбуки MacBook Pro, поэтому новость на страницах сайта DigiTimes о начале их массового производства оказалась ожидаемой. Как сообщает источник, в период с августа по ноябрь Apple будет ежемесячно получать от подрядчиков по 600-800 тысяч ноутбуков MacBook Pro с дисплеями mini-LED.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Apple

реклама

Ранее считалось, что Apple не в состоянии получать необходимое количество дисплеев данного типа, но если на сроках появления обновлённых MacBook Pro это никак не сказалось, то надежда на лучшее всё-таки есть. Дисплеи этого типа, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, Apple со временем начнёт использовать даже в умных часах.