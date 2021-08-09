Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновлённые MacBook Pro с дисплеем типа mini-LED уже выпускаются серийно

Второй продукт после iPad Pro с данным типом дисплея.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Как и планировалось, вслед за планшетными компьютерами iPad Pro, новый дисплей типа mini-LED примерят и ноутбуки MacBook Pro, поэтому новость на страницах сайта DigiTimes о начале их массового производства оказалась ожидаемой. Как сообщает источник, в период с августа по ноябрь Apple будет ежемесячно получать от подрядчиков по 600-800 тысяч ноутбуков MacBook Pro с дисплеями mini-LED.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Apple

реклама

Ранее считалось, что Apple не в состоянии получать необходимое количество дисплеев данного типа, но если на сроках появления обновлённых MacBook Pro это никак не сказалось, то надежда на лучшее всё-таки есть. Дисплеи этого типа, по мнению некоторых отраслевых аналитиков, Apple со временем начнёт использовать даже в умных часах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple macbook pro ipad pro mini-led
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обновлённые MacBook Pro с дисплеем типа mini-LED уже выпускаются серийно
+
Ура, амнистия: главу Samsung досрочно выпустят на свободу в эту пятницу
1
TSMC заморозит цены на 28-нм изделия до конца полугодия
+
Тип термоинтерфейса никак не влияет на высоту кристалла процессоров Intel
1
Doogee анонсировала свой первый смартфон с поддержкой 5G
2
Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 39
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
167
Раздел "почти даром" на Aliexpress и другие способы покупать с большими скидками
12
О заработке криптовалюты при помощи Telegram ботов и без вложений
18
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
72
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
28
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
15
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
22
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
5
Обзор и тестирование моноблока ASUS Zen AiO 24 M5401WUA
1

Сейчас обсуждают

Alexander Stolz
13:20
У меня тоже гигабитный инет. Скайнет, СПб.
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
h2o
13:18
"..данный прецедент демонстрирует двойные стандарты в правосудии, когда влиятельным личностям позволяется больше, чем рядовым гражданам" How are you nigga? там вообще всё просто так, кроме денег (с) ...
Ура, амнистия: главу Samsung досрочно выпустят на свободу в эту пятницу
Volodimir Podzyomkin
13:17
Жду от аффтора статью о том, как включить кофемолку, а то уже устал утюгом зёрна долбить.
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Evgeniy Som
13:17
это же не данные а напруга так что на задержки пофигу а вот с охлаждением не понятно.
Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
Evgeniy Som
13:15
Ты случаем не с Украины? а то там полно зомбаков с промытыми мозгами, которые то и дело кричат подобное о стране )))
Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
Manager
13:14
Автор, уточните пожалуйста следующий моменты. Вы пишите: "Вставляем в сокет новый процессор. Защелкиваем зажим крепления процессора. При установке процессора ориентируемся по нарисованному на крышке...
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Андрей
13:13
Кто мне это говорит? С 800 станциями на 1 км² 😂😂😂
С 2022 года в Китае могут запретить применение беспроводных зарядных устройств повышенной мощности
Lamerusha Lat
13:11
Научная ценность твоей любимой Википедии - ноль без палочки. Хватит позориться.
С 2022 года в Китае могут запретить применение беспроводных зарядных устройств повышенной мощности
Lamerusha Lat
13:09
Не знающая границ щедрость.
Epic Games раздала пользователям магазина EGS игр на 4338 долларов
Technoboy
13:08
Под нагрузкой ни кто еще не проверял так то....
Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем