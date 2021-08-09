В структуре выручки TSMC достаточно зрелый по меркам отрасли 28-нм техпроцесс в прошлом квартале формировал не более 11% всех поступлений от клиентов, но он продолжает пользоваться стабильным спросом. Как отмечает DigiTimes, компания даже решила заморозить цены на услуги по изготовлению 28-нм чипов до конца текущего полугодия.

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Источник изображения: TSMC

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Этот же источник, впрочем, сообщает о предыдущих фактах повышения цен со стороны TSMC, поэтому временная стабилизация лишь призвана их частично компенсировать. Официальная позиция компании остаётся неизменной – она настроена формировать долгосрочные партнёрские взаимоотношения с клиентами, поэтому попытками нажиться на конъюнктуре старается себя не дискредитировать.