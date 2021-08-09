Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тип термоинтерфейса никак не влияет на высоту кристалла процессоров Intel

Но изменение имеет отношение к термодинамическим свойствам процессора.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Немецкий энтузиаст Der8auer не упустил возможности задать специалистам Intel вопрос о причинах изменений в высоте кристалла последних поколений процессоров. Сам он предполагал, что изменение в высоте кристалла было обусловлено возвращением так называемого «припоя» под крышку этих процессоров, который сменил пластичный термоинтерфейс. В действительности же, как отметили представители Intel, изменения в высоте кристалла обусловлены не только термодинамическими характеристиками, но и необходимостью соблюдать определённую монтажную высоту.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р
-22000р на 3060 Gigabyte = топ цена
Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде
3090 дешево в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: YouTube, Der8auer

реклама

То есть, сам по себе термоинтерфейс на высоту кристалла не влияет, но данный параметр подбирается с учётом способности кристалла отводить тепло от кремниевого кристалла. Он должен быть не слишком толстым и не слишком тонким. Если же говорить об изменении в толщине печатной платы, на которой располагается кристалл процессора, то она может меняться от поколения к поколению в связи с изменениями в электрической разводке. Встроенный регулятор напряжения, например, повлиял на увеличение толщины подложки. К количеству рекламаций по поводу выхода процессоров из строя из-за механических повреждений эти изменения отношения не имеют.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel полупроводники процессоры термоинтерфейс
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тип термоинтерфейса никак не влияет на высоту кристалла процессоров Intel
+
Doogee анонсировала свой первый смартфон с поддержкой 5G
1
Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
2
Intel давно призывала участников рынка пересмотреть систему обозначения техпроцессов
3
Появление натрий-ионных аккумуляторов не снизит спрос на литий
7
Китай наступает: по многим группам товаров страна является крупнейшим производителем
12

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 39
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 25
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О ценах на видеокарты и майнинге на начало августа 2021
161
Раздел "почти даром" на Aliexpress и другие способы покупать с большими скидками
12
О заработке криптовалюты при помощи Telegram ботов и без вложений
15
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
28
Эфир вырос больше чем на 20% за последнюю неделю и достиг уровня 3000 долларов
15
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
29
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
9
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
4

Сейчас обсуждают

Алексей К
10:28
С таким КПД надо полностью запретить беспроводные зарядки.
С 2022 года в Китае могут запретить применение беспроводных зарядных устройств повышенной мощности
Mikhail Markeyev
10:27
Вот так люди, которые не пользуются FarManager'ом, узнали про аттрибут hiden.
Как у меня перестала открываться папка с важными данными и где я потом нашёл файлы из неё
LoL
10:23
Вы нашли друг друга))
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
LoL
10:18
Амд зелёные, красные - это ати радеон, но это не имеет никакого смысла потому, что ФениксОС является эксельным ботом без железа на руках.
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
D0lph1N
10:17
Скорей на движке F4 или Starfield. Вполне прилично для ремастера.
Инсайдер: Bethesda планирует открыть студию для работы над ремейками и ремастерами
LoL
10:15
ОгнептицОС, покажи, пожалуйста, скрин теста памяти аиды для 2600 с памятью 3800 сл16@1.35в, уж очень (100% фейк) удачные кп на твоих зен/зен+ попадаются))
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 5 2600
Renegade1979
10:15
Капитализм может быть без свободы и прав человека. Тогда он называется Совок или Рашка
Покупатель бракованной EVGA RTX 3080 был разочарован, когда попытался заменить её по гарантии
NyaKO
10:14
Похоже скоро сбудется старый анекдот о том, что ремастер от Bethesda выйдет быстрее, чем Skywind :))
Инсайдер: Bethesda планирует открыть студию для работы над ремейками и ремастерами
Just Alex
10:14
Трак и Марс похоже гораздо ближе, чем релиз Старситизен :D
Производство электропикапа Tesla Cybertruck переносится на следующий год
Batareykin
10:13
это стеб или мы действительно видим такую статью на оверах? Мама, я покакал....
Подробное руководство по замене процессора в компьютере: часть 1 - AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем