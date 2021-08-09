Немецкий энтузиаст Der8auer общался с причастными к разработке процессоров Intel специалистами компании менее двадцати минут, но за это время успел выяснить немало нюансов, которые могут быть интересны целевой аудитории. К 2024 году, напомним, компания Intel рассчитывает освоить технологию PowerVia, предусматривающую размещение всей силовой разводки процессоров с обратной стороны кремниевой пластины.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 - дальнейшее снижение цен, идем к 50тр -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде Дешевая 3060 Gigabyte Aorus с допскидкой 5000р -22000р на 3060 Gigabyte = топ цена Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Специалисты Intel не стали пояснять, каким образом это будет реализовано технологически, поскольку не собираются давать подсказок конкурентам, но признали, что данное новшество повысить энергетическую эффективность будущих процессоров марки. В частности, они смогут лучше разгоняться, ведь данный процесс обычно сопровождается повышением напряжения.