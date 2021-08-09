Технология Intel PowerVia позволит лучше разгонять процессоры
Немецкий энтузиаст Der8auer общался с причастными к разработке процессоров Intel специалистами компании менее двадцати минут, но за это время успел выяснить немало нюансов, которые могут быть интересны целевой аудитории. К 2024 году, напомним, компания Intel рассчитывает освоить технологию PowerVia, предусматривающую размещение всей силовой разводки процессоров с обратной стороны кремниевой пластины.
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Специалисты Intel не стали пояснять, каким образом это будет реализовано технологически, поскольку не собираются давать подсказок конкурентам, но признали, что данное новшество повысить энергетическую эффективность будущих процессоров марки. В частности, они смогут лучше разгоняться, ведь данный процесс обычно сопровождается повышением напряжения.
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