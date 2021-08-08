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Появление натрий-ионных аккумуляторов не снизит спрос на литий

Они смогут потеснить лишь самые дешёвые LFP-батареи.
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Недавно китайская компания CATL, которая контролирует 30% мирового рынка литиевых аккумуляторов, заявила о намерениях начать с 2023 года выпуск натрий-ионных аккумуляторов, которые позволили бы обходиться без лития. Их плотность хранения заряда уступает показателям литиевых батарей, но они быстрее восполняют заряд, а также более устойчивы к отрицательным температурам. Недорогие литиевые аккумуляторы с фосфатом железа (LFP), которыми CATL снабжает китайское предприятие Tesla, способны при стоянке на морозе терять существенную часть заряда, поэтому характерное для натрий-ионных батарей свойство могло бы отчасти устранить этот недостаток.

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Опрошенные Reuters участники рынка сходятся во мнении, что натрий-ионные аккумуляторы не несут угрозы для литиевых батарей и добытчиков этого металла.

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Источник изображения: Mining.com

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Высокая масса и низкая плотность хранения заряда, как считают эксперты, ограничит применение натрий-ионных батарей на транспорте, а рост спроса на электромобили обеспечит работой поставщиков лития на многие годы вперёд. В транспортной сфере фаворитами останутся батареи, сочетающие никель, литий и марганец, а также кобальт, но в меньшей степени. По некоторым оценкам, натрий-ионные батареи смогут занять 15% мирового рынка тяговых аккумуляторов лишь к 2035 году. Реальную конкуренцию они составят лишь батареям типа LFP. К концу десятилетия спрос на литий для производства аккумуляторов вырастет в четыре с половиной раза, как ожидают участники рынка. Спрос на сопутствующие металлы удвоится на этом же интервале.

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