Промышленное лидерство Китая по определённым группам потребительских товаров может вызвать удивление лишь у какого-нибудь гостя из далёкого прошлого, но авторы исследования на страницах Nikkei Asian Review подчёркивают, что Поднебесная развивает свои компетенции именно в тех отраслях, которые будут востребованы в ближайшие годы. Например, в производстве солнечных батарей, тяговых аккумуляторов, оборудования для сетей связи 5G и серверных систем.

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Источник изображения: Reuters

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Японское издание провело исследование и выяснило, что в 13 из 15 групп товаров и услуг Китай на мировом рынке контролирует более 30%. К таким категориям, помимо прочих, относятся смартфоны, камеры видеонаблюдения, персональные компьютеры, бытовые кондиционеры и стиральные машины. Китайские компании занимают лидирующие позиции в производстве ЖК-панелей для электронных устройств, солнечных батарей и литиевых аккумуляторов, а также грузовой автотехники. Кроме того, американские санкции хоть и ограничили долю Huawei Technologies в сегменте оборудования для сетей 5G на уровне 40%, лидерства компании на мировом рынке отменить не смогли.