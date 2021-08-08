Вьетнамское предприятие Samsung по сборке смартфонов работает менее чем на 70% мощности
Очередная волна пандемии уже не первый месяц ограничивает работу предприятий на территории Вьетнама, а у южнокорейской компании Samsung Electronics здесь сосредоточено более половины всех линий по производству смартфонов. Во время первой волны пандемии, которая началась с Китая, такая географическая концентрация играла на руку Samsung, но ситуация сменилась едва ли не на противоположную.
реклама
Издание Business Korea сообщает, что степень загрузки главного предприятия Samsung Electronics по производству смартфонов в Хошимине упала ниже 70%. Дороги на въезде в город в этом месяце контролируются властями до такой степени, что это начало негативно влиять на поставки компонентов и материалов.
реклама
Кроме того, многие смежные предприятия из-за ограничительных мер карантинного типа попросту простаивают. Страдает и производство бытовой техники LG Electronics. Жёсткие ограничительные меры планируется сохранить во Вьетнаме до середины месяца. По всей видимости, они скажутся на бизнесе Samsung по производству смартфонов, даже если часть заказов удастся перенести на другие предприятия.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила