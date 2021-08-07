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Amazon разыграет среди привитых сотрудников ценные призы на сумму $2 млн

При численности персонала около 1,3 млн человек подобные меры могут быть оправданы.
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Верящие в мотивационную силу пряника компании и организации, заинтересованные в увеличении количества вакцинированных от COVID-19 граждан, пытаются проводить розыгрыши денежных и ценных призов. К их числу примкнёт и гигант мировой интернет-торговли Amazon, как отмечает Bloomberg со ссылкой на полученные документы для внутреннего пользования.

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Источник изображения: Bloomberg

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С мая вакцинированные сотрудники складов Amazon могли не носить маски на рабочем месте, но с девятого октября масочный режим станет обязательным для всех сотрудников, включая носителей антител. Компания не готова принуждать 1,3-миллионный коллектив к вакцинации, но попытается стимулировать соответствующий процесс за счёт лотереи среди вакцинированных сотрудников. Помимо двух денежных призов по $500 000 каждый и шести призов по $100 000, лотерея предусматривает розыгрыш пяти новых автомобилей и пяти туристических путёвок. Участие смогут принять не только сотрудники складов и логистических центров, но и обслуживающий персонал серверных центров, а также сотрудники фирменных продуктовых магазинов.

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Теги

amazon коронавирус пандемия вакцинация лотерея
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Михаил
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Я вот думаю что амд помешало просто распаивать кристал графики на процессоре? Например есть у них райзены первого поколения, небольшой редизайн доставили графику и продавайте
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VEnZ0ja
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Flameshot
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omoikane
09:12
нога такая топ, только бы чуть пошире сделал не съедает свободное пространство и никак не мешает, хоть телефон клади хоть звучку и так далее. А Y образные хоть и выглядят лучше на столе только мешают....
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DeadMamonth
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ты в слове АМД сделал 5 ошибок =)
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