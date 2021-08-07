Amazon разыграет среди привитых сотрудников ценные призы на сумму $2 млн
Верящие в мотивационную силу пряника компании и организации, заинтересованные в увеличении количества вакцинированных от COVID-19 граждан, пытаются проводить розыгрыши денежных и ценных призов. К их числу примкнёт и гигант мировой интернет-торговли Amazon, как отмечает Bloomberg со ссылкой на полученные документы для внутреннего пользования.
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С мая вакцинированные сотрудники складов Amazon могли не носить маски на рабочем месте, но с девятого октября масочный режим станет обязательным для всех сотрудников, включая носителей антител. Компания не готова принуждать 1,3-миллионный коллектив к вакцинации, но попытается стимулировать соответствующий процесс за счёт лотереи среди вакцинированных сотрудников. Помимо двух денежных призов по $500 000 каждый и шести призов по $100 000, лотерея предусматривает розыгрыш пяти новых автомобилей и пяти туристических путёвок. Участие смогут принять не только сотрудники складов и логистических центров, но и обслуживающий персонал серверных центров, а также сотрудники фирменных продуктовых магазинов.
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