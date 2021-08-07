Huawei не расстанется с бизнесом по производству серверов
Свежий финансовый отчёт Huawei Technologies обнажил одну из главных проблем компании – чрезмерную степень зависимости от западных компонентов и технологий. Издание Yicai Global на этом фоне принялось обсуждать слухи, запущенные в социальных сетях Китая, которые указывали на готовность Huawei продать свой серверный бизнес одному из контролируемых государством инвестиционному фонду, поскольку развивать его собственными силами компании мешают санкции, ограничивающие доступ к процессорам Intel.
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В прошлом году представители Intel заявили, что компания получила экспортную лицензию, дающую право на поставки компонентов Huawei, но при этом не стала уточнять, о каком виде продукции идёт речь. Китайские источники настаивают, что с конца мая этого года у Huawei вновь возникли проблемы с получением процессоров Intel для выпуска серверов. Эту информацию подтвердили и собственные источники Yicai Global, близкие к китайской компании. Они же отметили, что Huawei не откажется от производства серверов даже в таких условиях. Компания всё ещё надеется использовать процессоры Kunpeng собственной разработки для создания серверных систем. В первом квартале этого года Huawei покинула первую пятёрку производителей серверного оборудования, хотя ещё год назад её замыкала с долей рынка 4,9%.
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