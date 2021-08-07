Возможность использования 3D V-Cache была заложена в процессоры Ryzen несколько лет назад
Ещё в начале лета японские источники предположили, что инженеры AMD ещё на стадии проектирования процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 заложили возможность интеграции кеш-памяти в виде отдельного кристалла, но только в этом году глава компании продемонстрировала реальный образец процессора, который может стать серийным в обозримом будущем.
реклама
реклама
По словам сайта Tom’s Hardware Guide, специалистам TechInsights удалось разглядеть на увеличенном изображении кристалла процессора Ryzen 9 5950X ряд отверстий для интеграции памяти 3D V-Cache методом медных межслойных соединений. Если учесть, что изучался самый обычный серийный процессор, можно сделать вывод, что AMD действительно предусмотрела возможность такой интеграции ещё в момент проектирования процессоров с архитектурой Zen 3 несколько лет назад.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила