Ещё в начале лета японские источники предположили, что инженеры AMD ещё на стадии проектирования процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 заложили возможность интеграции кеш-памяти в виде отдельного кристалла, но только в этом году глава компании продемонстрировала реальный образец процессора, который может стать серийным в обозримом будущем.

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Источник изображения: LinkedIn, Tom’s Hardware

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По словам сайта Tom’s Hardware Guide, специалистам TechInsights удалось разглядеть на увеличенном изображении кристалла процессора Ryzen 9 5950X ряд отверстий для интеграции памяти 3D V-Cache методом медных межслойных соединений. Если учесть, что изучался самый обычный серийный процессор, можно сделать вывод, что AMD действительно предусмотрела возможность такой интеграции ещё в момент проектирования процессоров с архитектурой Zen 3 несколько лет назад.