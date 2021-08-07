Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Возможность использования 3D V-Cache была заложена в процессоры Ryzen несколько лет назад

Такая же новость была написана в начале июня, но есть нюанс.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Ещё в начале лета японские источники предположили, что инженеры AMD ещё на стадии проектирования процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 заложили возможность интеграции кеш-памяти в виде отдельного кристалла, но только в этом году глава компании продемонстрировала реальный образец процессора, который может стать серийным в обозримом будущем.

реклама

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: LinkedIn, Tom’s Hardware

реклама

По словам сайта Tom’s Hardware Guide, специалистам TechInsights удалось разглядеть на увеличенном изображении кристалла процессора Ryzen 9 5950X ряд отверстий для интеграции памяти 3D V-Cache методом медных межслойных соединений. Если учесть, что изучался самый обычный серийный процессор, можно сделать вывод, что AMD действительно предусмотрела возможность такой интеграции ещё в момент проектирования процессоров с архитектурой Zen 3 несколько лет назад.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd amd ryzen amd zen 3 3d v-cache
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Возможность использования 3D V-Cache была заложена в процессоры Ryzen несколько лет назад
+
По величине капитализации NVIDIA уступает только TSMC
+
NVIDIA и Qualcomm вернутся к TSMC в рамках 5-нм и 3-нм техпроцессов
11
Intel подталкивает любителей игр взяться за бутылочку
12
Санкции США сократили выручку Huawei в потребительском сегменте на 47%
7
Ради спасения закона Мура Intel готова перебрать всю таблицу Менделеева
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 26
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
26
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
23
Лучшие программы для создания скриншотов и аддоны браузеров сохраняющие всю веб-страницу
13
В преддверии выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Lost Alpha DC Extended
3
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
20

Сейчас обсуждают

Володимир Валентинович Сівко
07:56
Я буду рад если они упадут к ноябрю декабрю.
Видеокарты NVIDIA LHR дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 потеряла 40 000 р за 2 месяца
Володимир Валентинович Сівко
07:55
Может в конце года будут более адекватные цены как думаете?
Видеокарты NVIDIA LHR дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 потеряла 40 000 р за 2 месяца
DarkShaman
07:53
Лжец. Точнее подобное было в эпоху 3dfx.
Видеокарты NVIDIA LHR дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 потеряла 40 000 р за 2 месяца
Алексей Носков
07:44
"...на приеме-передаче сигналов." - Со стороны абонента только на приеме. И никаких "опросов доступных путников" никакой модуль не делает. Ибо опрос подразумевает двусторонний коннект, чего нет и физи...
20 утверждений-мифов о смартфонах, в которых уверены многие
DarkShaman
07:44
Очнись! Ни кому, кроме полных нищебродов этот огрызок не нужен.
Видеокарты NVIDIA LHR дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 потеряла 40 000 р за 2 месяца
Кеша
07:42
На майненге больше всего зарабатывают магазины. Покупают карты RTX3060 по 26р. а перепродают по 56р. а разницу 30р себе. и не дня не майня :-)
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
Виталий Shokerxxx
07:39
гейба теснят сцуки.
Ubisoft передумала бесплатно раздавать Far Cry 5 и стала продавать её за 370 рублей
x.7
07:38
Причем это американец, которые никогда не славились эффективным разгоном на единицу мощности. Если бы там был ваг, типа семейного универсала rs6 stage 3, то результат для теслы был бы еще более плачев...
Самая быстрая модель Tesla Model S Plaid проиграла спорткару Ford Mustang в заезде
Забаненный пользователь по ip
07:38
Вы ждали выхода этой игры? Я тоже нет. Очень долгожданная, ага
Долгожданные Psychonauts 2 от автора Grim Fandango и Brütal Legend ушли «на золото»
Eisbrecher
07:37
Не фанат, но прекрасно понимаю, что там и как работает.
Детали Lem для Stellaris — бесплатного обновления, названного в честь польского писателя-фантаста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем