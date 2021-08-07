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По величине капитализации NVIDIA уступает только TSMC

Intel дешевле почти в два с половиной раза, Samsung тоже отстаёт.
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За прошедшие двенадцать месяцев курс акций NVIDIA вырос на 83%, теперь величина капитализации компании достигает $508 млрд, что позволяет ей претендовать на тринадцатое место среди всех публичных компаний мира. Возглавляет этот список, кстати, компания Apple, которая может похвастать капитализацией на уровне $2,4 трлн.

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Источник изображения: Seeking Alpha

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TSMC с $613 млрд капитализации располагается на девятом месте, но это неоспоримый лидер не только среди всех компаний полупроводникового сектора, но и самая дорогая компания Азии – китайские Tencent и Alibaba сейчас ей уступают. На втором месте в полупроводниковом секторе как раз расположилась NVIDIA, а вот Samsung Electronics впервые в истории скатилась на третье место с $480 млрд капитализации. Это не мешает южнокорейскому гиганту лидировать в показателях выручки, превосходя Intel по данному критерию. Сама Intel при уровне капитализации $219 млрд довольствуется сорок седьмой позицией в мировом рейтинге, но активно дорожающая AMD и вовсе расположилась на сто десятом месте с $134 млрд капитализации.

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