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Intel подталкивает любителей игр взяться за бутылочку

Наборы сувенирной атрибутики наталкивают на подобную мысль.
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Компания Intel отличается достаточно высокой маркетинговой активностью в сегменте компьютерных игр, поэтому нет ничего удивительного, что участники разного рода розыгрышей периодически получают от неё комплекты сувенирной продукции. Как отмечает на страницах Reddit один из участников подобного розыгрыша, в этом сезоне компания Intel рассылала комплект, состоящий из коврика для мыши, фирменной футболки и бутылки для питьевой воды.

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Источник изображения: Imgur

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В хозяйстве любителя компьютерных игр данные принадлежности всегда найдут применение. Компания также спонсирует разного рода игровые мероприятия, поэтому определённую лояльность через подобную деятельность она способна завоевать.

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Intel подталкивает любителей игр взяться за бутылочку
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