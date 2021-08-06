Компания Intel отличается достаточно высокой маркетинговой активностью в сегменте компьютерных игр, поэтому нет ничего удивительного, что участники разного рода розыгрышей периодически получают от неё комплекты сувенирной продукции. Как отмечает на страницах Reddit один из участников подобного розыгрыша, в этом сезоне компания Intel рассылала комплект, состоящий из коврика для мыши, фирменной футболки и бутылки для питьевой воды.

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В хозяйстве любителя компьютерных игр данные принадлежности всегда найдут применение. Компания также спонсирует разного рода игровые мероприятия, поэтому определённую лояльность через подобную деятельность она способна завоевать.