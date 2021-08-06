Intel подталкивает любителей игр взяться за бутылочку
Компания Intel отличается достаточно высокой маркетинговой активностью в сегменте компьютерных игр, поэтому нет ничего удивительного, что участники разного рода розыгрышей периодически получают от неё комплекты сувенирной продукции. Как отмечает на страницах Reddit один из участников подобного розыгрыша, в этом сезоне компания Intel рассылала комплект, состоящий из коврика для мыши, фирменной футболки и бутылки для питьевой воды.
реклама
реклама
В хозяйстве любителя компьютерных игр данные принадлежности всегда найдут применение. Компания также спонсирует разного рода игровые мероприятия, поэтому определённую лояльность через подобную деятельность она способна завоевать.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила