На этой неделе компания Huawei Technologies подвела итоги первого полугодия, как отмечает Nikkei Asian Review. Совокупная выручка хоть и сократилась в годовом сравнении почти на 30%, составила по-прежнему весомые $49,56 млрд. Норму прибыли удалось улучшить с 9,2 до 9,8% благодаря оптимизации издержек.

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Источник изображения: Reuters

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В прошлом году потребительская электроника, включая смартфоны, приносила Huawei около половины всей выручки. В первой половине этого года профильная выручка компании сократилась сразу на 47% до $18,6 млрд. Телекоммуникационное оборудование китайские операторы тоже покупали хуже, чем годом ранее, поэтому выручка на данном направлении сократилась на 14%. И только корпоративный сектор обеспечил рост выручки Huawei на 18% до $6,6 млрд, преимущественно за счёт иностранных клиентов.