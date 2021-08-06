Ради спасения закона Мура Intel готова перебрать всю таблицу Менделеева
В интервью EE Times Asia генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) выразил недовольство медлительностью американских властей, которые до сих пор не утвердили меры поддержки отечественной полупроводниковой отрасли. США сейчас контролируют не более 12% мировых объёмов производства чипов, и виноваты в этом азиатские конкуренты, которые годами переманивали производителей при помощи льгот и субсидий. Intel попытается вместе с другими компаниями переломить эту тенденцию, чтобы к следующему десятилетию вернуть 30% объёмов производства чипов на американскую землю.
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Intel собирается до конца года определиться с местом строительства нового комплекса по производству и упаковке чипов, который будет насчитывать до восьми корпусов и одновременно служить площадкой для подготовки производственных специалистов. Для этого комплекс придётся расположить неподалёку от одного из американских вузов. Бюджет стройки может превысить $15 млрд.
Отстаивать так называемый закон Мура компания Intel готова всеми силами. По словам Гелсингера, она не остановится, пока не закончится вся таблица Менделеева. В этом контексте он подразумевает поиск химических элементов, позволяющих создавать более компактные и производительные чипы. Вернуть себе технологическое лидерство Intel рассчитывает уже к 2025 году.
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