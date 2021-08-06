Графику AMD Ryzen 7 5700G удалось разогнать до 2.9 ГГц
Оверклокеров часто упрекают в скупости описания своих экспериментов, поскольку они и так отнимают много времени и сил, а повторяющиеся сессии достаточно однообразны, чтобы каждый раз всё подробно расписывать. В рамках материала на страницах Tom’s Hardware Guide известный нашим постоянным читателям американский оверклокер Splave компенсировал все подобные претензии с запасом, в деталях описав процесс подготовки к эксперименту по разгону графической подсистемы новейшего процессора AMD Ryzen 7 5700G семейства Cezanne.
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Использование жидкостного охлаждения базовую частоту графики Ryzen 7 5700G удалось поднять с 2000 до 2400 или даже 2500 МГц, напряжение при этом было повышено до 1.37-1.39 В. При более серьёзном охлаждении при помощи жидкого азота и температуре минус 45 градусов Цельсия частоту графики процессора удалось поднять до 2700 МГц, за пределами минус 120 градусов частота достигла 2850 МГц. Автор предполагает, что на рубеже от 150 до 180 градусов ниже нуля частоту удастся приблизить к 3000 МГц. Под нагрузкой встроенная графика процессора Cezanne в итоге смогла работать на частоте 2900 МГц.
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