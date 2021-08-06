Ограниченная активность энтузиастов в сфере разгона новейших гибридных процессоров AMD Cezanne была вызвана тем, что они формально ещё не поступили в продажу, а производитель хоть и делал это не очень навязчиво, но ограничивал распространение информации соответствующего характера. Зато с началом продаж процессоров семейства Ryzen 5000G оживились и производители материнских плат, которые спонсировали оверклокеров. Компания MSI, например, рассказала о достижении процессором Ryzen 7 5700G частоты 6023,6 МГц при активности всех восьми ядер, хотя на страницах Twitter компания упоминает о единственном ядре.

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Источник изображения: Twitter, MSI Gaming

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В ходе эксперимента использовалась материнская плата MEG X570S Unify-X MAX. По всей видимости, процессор охлаждался жидким азотом, как и материнская плата. Анализ сопутствующей активности на страницах HWBot позволяет понять, что процессоры этого же семейства рангом пониже смогли под нагрузкой удержать частоту в пределах от 5,4 до 5,5 ГГц.