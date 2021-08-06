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Санкции США не обратили тенденцию к росту выручки SMIC

Да и на дефиците китайская компания неплохо зарабатывает.
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С прошлого года китайская компания SMIC живёт под гнётом американских санкций, мешающих ей как приобретать литографическое оборудование с удельным содержанием американских технологий более 25%, так и более активно сотрудничать с американскими клиентами в сфере контрактного производства разработанных ими чипов. Как отмечает Nikkei Asian Review, всё это не помешало SMIC в ушедшем квартале увеличить выручку на 43% до $1,34 млрд, а чистую прибыль поднять в пять раз до $687,8 млн.

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Источник изображения: SMIC

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В прошлом квартале SMIC получила 63% выручки от китайских клиентов, но на втором месте с 23% расположились США, главным представителем которых среди клиентов компании остаётся Qualcomm. Санкции сильнее всего мешают SMIC получать оборудование для выпуска 28-нм и 14-нм продукции, но переговоры с поставщиками позволяют добиться некоторого прогресса, да и альтернативы по возможности компания подбирает. Если три месяца назад SMIC рассчитывала на увеличение выручки по итогам года только на 15-19%, то теперь она поднимает планку до 30%. Аналогичной величины достигнет и норма прибыли – росту цен на услуги компании способствует дефицит полупроводниковых компонентов.

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Теги

аналитика финансы литографическое производство полупроводники smic
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