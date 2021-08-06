Издание The Indian Express дало возможность высказаться не самому публичному человеку – корпоративному вице-президенту AMD Дэвиду Макафи (David McAfee), который в структуре руководства компании отвечает за маркетинг продуктов.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, он заявил, что компания не боится конкуренции с процессорами Apple M1, оценивая свои будущие продукты. По словам Макафи, Apple использовала при разработке процессоров M1 новый подход, позволивший создать процессор с высоким быстродействием в однопоточных приложениях. AMD, как он считает, аналогичный подход исповедовала при создании процессоров с архитектурой Zen 3.

Во-вторых, процессоры Apple M1 принесли в сегмент ПК такие преимущества мобильных решений, как длительное время работы от батареи и энергетическая эффективность. AMD в свете выхода данных процессоров не будет вносить серьёзных изменений в свою стратегию, по словам Макафи. AMD отличается от Apple тем, что помогает внедрить свои процессоры в экосистему разных партнёров, а вторая сосредоточена на собственной.

В-третьих, представитель AMD оценил недавнюю попытку Intel сменить систему обозначений техпроцессов. По его словам, дело тут не только в маркетинге, и новые литографические технологии действительно приносят значительные изменения в характеристики продуктов. Себя AMD считает лидером в сфере литографии, пусть и опосредованно, поскольку получает свои изделия от TSMC. Передовые техпроцессы и далее позволят компании создавать конкурентные продукты, какие бы шаги ни предпринимали Intel или Apple.