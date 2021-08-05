Foxconn прикупила предприятие на Тайване для самостоятельного выпуска чипов
В последнее время редкое появление на публике представителей Foxconn обходится без упоминания о планах компании к середине десятилетия превратиться в крупного игрока на рынке услуг по контрактному производству электромобилей. Необходимую экосистему тайваньский гигант уже активно создаёт. Как поясняет Nikkei Asian Review, покупка предприятия Macronix на северо-западе Тайваня может считаться одним из шагов по её расширению.
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К Foxconn в результате сделки на сумму $90 млн отойдёт предприятие, способное выпускать полупроводниковые компоненты из кремниевых пластин типоразмера 150 мм. Компания Macronix на нём выпускала микросхемы памяти, но Foxconn собирается модернизировать оборудование и обновить персонал, чтобы к 2024 году производить здесь по 15 000 пластин с чипами из карбида кремния, которые хорошо переносят высокие токи и температуры. Подобные компоненты востребованы в сегменте электромобилей, и данное предприятие позволит Foxconn ежегодно снабжать ими около 360 тысяч машин. Дополнительные объёмы силовых чипов будут закупаться у сторонних производителей.
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