Отсутствие веры в успех сделки с Arm не мешает аналитикам поднимать прогноз по курсу акций NVIDIA
Инвесторы приняли на веру заявления некоторых источников о намерениях британских властей блокировать сделку NVIDIA по покупке Arm из-за опасений по поводу негативного влияния на национальную безопасность. Эксперты Rosenblatt Securities успели накануне пообщаться с руководством NVIDIA, после чего очень вдохновились перспективами развития бизнеса компании в сфере систем искусственного интеллекта и автопилота. Эти направления деятельности, по мнению авторов прогноза, позволяют рассчитывать на рост курса акций компании до $250 в обозримой перспективе.
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Акции NVIDIA после подобных заявлений подорожали на пару процентов до $203. Специалисты Rosenblatt Securities при этом не верят в успех сделки с Arm, но не считают влияние данного фактора существенным при формировании прогноза по курсовой стоимости акций.
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