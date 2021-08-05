Инвесторы приняли на веру заявления некоторых источников о намерениях британских властей блокировать сделку NVIDIA по покупке Arm из-за опасений по поводу негативного влияния на национальную безопасность. Эксперты Rosenblatt Securities успели накануне пообщаться с руководством NVIDIA, после чего очень вдохновились перспективами развития бизнеса компании в сфере систем искусственного интеллекта и автопилота. Эти направления деятельности, по мнению авторов прогноза, позволяют рассчитывать на рост курса акций компании до $250 в обозримой перспективе.

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Акции NVIDIA после подобных заявлений подорожали на пару процентов до $203. Специалисты Rosenblatt Securities при этом не верят в успех сделки с Arm, но не считают влияние данного фактора существенным при формировании прогноза по курсовой стоимости акций.