Специалисты Strategy Analytics развеяли опасения некоторых участников рынка по поводу снижения спроса на ноутбуки во втором квартале этого года. За отчётный период по всему миру было отгружено 65,6 млн мобильных компьютеров, что на 15% больше итога аналогичного квартала прошлого года, но последовательное снижение на 4% по сравнению с первым кварталом действительно имело место.

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Источник изображения: Strategy Analytics

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Если ранее поддержку рынку ноутбуков оказывали преимущественно частные покупатели и представители образовательной сферы, то сейчас на первое место по активности покупок вышли корпорации, готовящиеся к обновлению компьютерного парка. На первой позиции расположилась Lenovo c 24% рынка, один процентный пункт ей уступила американская HP Inc., а больше всего из тройки лидеров увеличила объёмы продаж компания Dell (+26%), занимающая третье место. В целом, расположившаяся на пятой позиции марка Acer сильнее других увеличила объёмы поставок за год – на 45%, но это не позволило ей продвинуться в рейтинге, а лишь приблизило к показателям Acer.