Агентство Reuters напоминает, что на девятое августа назначено рассмотрение прошения адвокатов находящегося в заключении вице-президента Samsung Electronics Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) о досрочном освобождении их клиента. Внук основателя компании был приговорён к пятилетнему заключению по делу о взятке и манипуляциях с активами ещё в августе 2017 года, но успел вернуться на свободу после частичного отбывания срока, хотя в январе текущего года Ли Джэ Ёну пришлось снова вернуться в тюрьму.

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Источник изображения: Reuters

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Корейское правосудие сократило срок наказания до 30 месяцев, из них 18 вице-президент и формальный руководитель Samsung Electronics уже отбыл в местах заключения. Местные законы позволяют впервые оступившимся заключённым просить о досрочном освобождении после отбывания 60% срока, в случае с рецидивистами порог поднимается до 80%. Считается, что Ли Джэ Ён может выйти на свободу уже 15 августа, когда в Южной Корее отмечается годовщина основания республики.

Осведомлённые источники утверждают, что без ведома Ли Джэ Ёна в Samsung Electronics не могут решаться стратегические вопросы вроде выделения $17 млрд на строительство нового предприятия в США или потенциальной покупки одной из компаний, выпускающих автомобильные полупроводниковые компоненты. С 2016 года Samsung не заключила ни одной подобной сделки, хотя к настоящему моменту накопила почти $100 млрд свободных денежных средств. Сложившаяся в корейских конгломератах культура управления не позволяет принимать важные решения без ведома верхнего руководства, а находящийся в заключении вице-президент Samsung дистанционно решать вопросы не может. Кстати, у его досрочного освобождения есть и противники, которые считают, что пенитенциарная система не исправила Ли Джэ Ёна, и после выхода на свободу он опять возьмётся за старое.