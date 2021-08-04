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Производитель кремниевых пластин GlobalWafers получил рекордную прибыль

Иначе и быть не могло.
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Издание DigiTimes продолжает публиковать свидетельства высокого спроса на полупроводниковые компоненты. Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 47% в последовательном сравнении до $141,5 млн, в годовом выражении она выросла на 16,4%. Были достигнуты рекордные значения и в показателях выручки, хотя годовой прирост не превысил 11%.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Производственные мощности GlobalWafers будут загружены полностью до конца текущего года. Компания по-прежнему рассчитывает поглотить в этом году немецкого конкурента Siltronic, что позволит GlobalWafers стать вторым по величине игроком мирового рынка.

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финансы полупроводники кремниевая пластина
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Сейчас обсуждают

NOFX
11:10
Оближи ему ещё задницу :))
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markone
11:09
А ты не метай стрелки, наэстрогененый))). Как баба)))
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Александр Кремлев
11:09
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Сергей Устинов
11:07
Далёкий человек от крипты, этот автор. Нечего не измениться. В край есть ещё десятки прибыльных монет, тем более курс полетел опять вверх. Хер вы карты получите по рекомендованным ценам. Цены пошли вв...
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Evgeniy Som
11:05
ты что всерьез воспринимаешь бред нарисованный нубом феней? в реальности 3080 куда быстрее 2080 ти и порой в полтора раза.
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shanghai100500
11:03
как скажешь тебе то лучше знать от чего у тебя такие желания появляются
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Пудин Пудин
11:01
статья бред, за две пиццы так то было отдано 10 тыс биткоинов, а не два биткоина, тот кто писал этот бред,хотя бы изучил историю биткоина, а этот скам чиа никому не интересен
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Арктур Пирожков
11:01
Че ты тут прогоняешь?) Series x с играми он за сотку купил)) Дворникам столько не платят.
Августовский хардфорк Эфира London негативно скажется на доходах майнеров
Дмитрий Жданов
11:00
А за железом смотреть пробовал? За температурой там, потреблением?
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11:00
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