Издание DigiTimes продолжает публиковать свидетельства высокого спроса на полупроводниковые компоненты. Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 47% в последовательном сравнении до $141,5 млн, в годовом выражении она выросла на 16,4%. Были достигнуты рекордные значения и в показателях выручки, хотя годовой прирост не превысил 11%.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti Gaming X за копейки Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде RTX 3080 за 100 с началом тр в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

Производственные мощности GlobalWafers будут загружены полностью до конца текущего года. Компания по-прежнему рассчитывает поглотить в этом году немецкого конкурента Siltronic, что позволит GlobalWafers стать вторым по величине игроком мирового рынка.