Производитель кремниевых пластин GlobalWafers получил рекордную прибыль
Издание DigiTimes продолжает публиковать свидетельства высокого спроса на полупроводниковые компоненты. Тайваньский поставщик кремниевых пластин GlobalWafers отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 47% в последовательном сравнении до $141,5 млн, в годовом выражении она выросла на 16,4%. Были достигнуты рекордные значения и в показателях выручки, хотя годовой прирост не превысил 11%.
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Производственные мощности GlobalWafers будут загружены полностью до конца текущего года. Компания по-прежнему рассчитывает поглотить в этом году немецкого конкурента Siltronic, что позволит GlobalWafers стать вторым по величине игроком мирового рынка.
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