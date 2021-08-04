Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm

По причинам защиты национальной безопасности.
4
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Издание Seeking Alpha освежает в памяти хронику недавних событий вокруг рассмотрения сделки NVIDIA по поглощению британского разработчика процессорных архитектур Arm. По информации агентства Bloomberg, британский антимонопольный орган CMA заявил, что сделка между NVIDIA и Softbank по продаже активов Arm может представлять угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства. Это даёт британскому регулятору формальные основания для блокировки сделки.

реклама

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti Gaming X за копейки
Оч дешевая 3070 Ti в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Pinterest

реклама

Окончательное решение пока не принято, поэтому поводов для паники нет, но соответствующие слухи вызвали снижения курса акций как NVIDIA, так и Softbank, которой сейчас принадлежит холдинг Arm. В прошлом месяце британское ведомство CMA уже направило отчёт профильному министерству, выдержав предусмотренные такой процедурой сроки. В апреле представители министерства выразили озабоченность способностью сделки между NVIDIA и Arm повлиять на национальную безопасность Великобритании. По слухам, китайские антимонопольщики тоже не торопятся одобрять сделку, выслушивая озабоченность заинтересованных клиентов Arm.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia arm процессоры
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
4
Революционная архитектура Panther Cove будет предложена компанией Intel к 2025 году
29
Stellantis ожидает, что по итогам года сократит объёмы выпуска автомобилей на 1,4 млн штук
+
Samsung Electronics может поглотить одного из производителей полупроводниковых автокомпонентов
+
TSMC приступила к монтажу оборудования на предприятии по производству 3-нм продукции
4
Intel сворачивает поставки чипсета B460
3

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 56
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 36
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как майнить Chia в августе 2021 года
41
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 VS Radeon RX 570
11
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-600SM-Pro (80 Plus Bronze)
22
Разбираемся, что делать, если игры на вашем ПК «вылетают» на рабочий стол
13
Распродажа 2021 – ключи для Windows 10 по цене от 940 рублей
Распродажа Back to School: скидки до 90% на Windows 10, MS Office и полезные утилиты

Сейчас обсуждают

Гусейн Гаджиев
07:59
Не стоят они этих денег цены все равно конские да и в рашке люди высосана они 1050ti мечтают покупать
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
Renegade1979
07:58
Ядра CUDA это и есть архитектура Хуанга, как выходит новая архитектура, сразу новая версия фреймворка. В Ампере аж две версии куды, под игровые джифорсы и под А100, у них и чипы по другому устроены
Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
Minesweeper
07:57
Ваш комент тянет по смысловой нагрузке на целую статью на этом портале
Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
Renegade1979
07:56
SoftBank Group, японская. Вот как, даже угроза нацбезопасности, Японии! Не, продавать ни в коем случае низзззя! Бонзаааай!
Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
vitosol
07:52
Фазы питания CPU не забудь "обрезать", а то у тебя "процесс" до конца не завершён.
Инсайдер поделился планами Intel — рост числа ядер десктопных CPU до 40 и революционная архитектура
Денис Роман
07:51
Не очень смущает. Это означает что добывать станет тяжелее а купить его будет дороже (чтобы в перспективе перейти на POS) так что да, численность балконников сократится.
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
Ринат Айбугубадулин
07:51
ну отнимай 3500-5000 в месяц с 170 долларов - майнинг пока выгодное дело - ну для тех кто хотя бы с нг майнит - к концу года отобьет если ничего не поменяется
Видеокарты NVIDIA LHR продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой в 25%
Minesweeper
07:51
Раз рабам премию за эту игру надо дать, они выявили изъян в под системе питания ГПУ!)
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
Renegade1979
07:49
Но зато камьюнизм, и нет безработицы. И бесплатное медицинское обслуживание ))
Уже завтра доходность майнинга Эфира на видеокартах может снизиться на 30% – аналитики Compass
jsth
07:48
Ну так самое время сменить религию и купить АМД. Будет быстрее, экономичнее, холоднее, и даже возможно дешевле.
Radeon RX 7900 XT окажется производительнее и энергоэффективнее GeForce RTX 4090 — инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем