Британские власти могут блокировать сделку NVIDIA с Arm
Издание Seeking Alpha освежает в памяти хронику недавних событий вокруг рассмотрения сделки NVIDIA по поглощению британского разработчика процессорных архитектур Arm. По информации агентства Bloomberg, британский антимонопольный орган CMA заявил, что сделка между NVIDIA и Softbank по продаже активов Arm может представлять угрозу для национальной безопасности Соединённого Королевства. Это даёт британскому регулятору формальные основания для блокировки сделки.
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Окончательное решение пока не принято, поэтому поводов для паники нет, но соответствующие слухи вызвали снижения курса акций как NVIDIA, так и Softbank, которой сейчас принадлежит холдинг Arm. В прошлом месяце британское ведомство CMA уже направило отчёт профильному министерству, выдержав предусмотренные такой процедурой сроки. В апреле представители министерства выразили озабоченность способностью сделки между NVIDIA и Arm повлиять на национальную безопасность Великобритании. По слухам, китайские антимонопольщики тоже не торопятся одобрять сделку, выслушивая озабоченность заинтересованных клиентов Arm.
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