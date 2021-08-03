Больше недели назад в недрах форума AnandTech один из участников со ссылкой на пропавший со страниц Reddit пост сообщил имена и последовательность выхода будущих настольных процессоров Intel. Понятно, что специфика источника не позволяет говорить о достоверности информации, но она хотя бы даёт богатую пищу для размышлений и дискуссий.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

По словам источника, в третьем квартале следующего года появятся процессоры Intel Raptor Lake, которые предложат прирост быстродействия на 10% относительно представляемых в конце текущего года процессоров Alder Lake. Процессоры Meteor Lake, в состав которых будет входить 7-нм кристалл собственного производства Intel, появятся во втором квартале 2023 года. Двумя кварталами позже могут выйти процессоры Arrow Lake, развивающие идею соседства компактных экономичных ядер и крупных производительных до пропорции 8/32 в непонятном пока соотношении.

К четвёртому кварталу 2024 года, если верить источнику, Intel предложит процессоры Lunar Lake, часть кристаллов которых будет выпускаться по 3-нм технологии компанией TSMC. Наконец, к 2025 году приглашённый вернуться в Intel ветеран Гленн Хинтон (Glenn Hinton) и его коллеги разработают принципиально новую архитектуру Panther Cove, на которой будут основаны процессоры Nova Lake. Разрыв по быстродействию с ближайшим предшественником в лице Lunar Lake достигнет 50%, и по своему влиянию на рынок эти процессоры будут сопоставимы с AMD Ryzen первого поколения. Огорчает только одно – вся эта информация может оказаться несостоятельной, а ждать до 2025 года, откладывая модернизацию ПК до момента «настоящего прорыва», смогут далеко не все.