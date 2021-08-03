Революционная архитектура Panther Cove будет предложена компанией Intel к 2025 году
Больше недели назад в недрах форума AnandTech один из участников со ссылкой на пропавший со страниц Reddit пост сообщил имена и последовательность выхода будущих настольных процессоров Intel. Понятно, что специфика источника не позволяет говорить о достоверности информации, но она хотя бы даёт богатую пищу для размышлений и дискуссий.
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По словам источника, в третьем квартале следующего года появятся процессоры Intel Raptor Lake, которые предложат прирост быстродействия на 10% относительно представляемых в конце текущего года процессоров Alder Lake. Процессоры Meteor Lake, в состав которых будет входить 7-нм кристалл собственного производства Intel, появятся во втором квартале 2023 года. Двумя кварталами позже могут выйти процессоры Arrow Lake, развивающие идею соседства компактных экономичных ядер и крупных производительных до пропорции 8/32 в непонятном пока соотношении.
К четвёртому кварталу 2024 года, если верить источнику, Intel предложит процессоры Lunar Lake, часть кристаллов которых будет выпускаться по 3-нм технологии компанией TSMC. Наконец, к 2025 году приглашённый вернуться в Intel ветеран Гленн Хинтон (Glenn Hinton) и его коллеги разработают принципиально новую архитектуру Panther Cove, на которой будут основаны процессоры Nova Lake. Разрыв по быстродействию с ближайшим предшественником в лице Lunar Lake достигнет 50%, и по своему влиянию на рынок эти процессоры будут сопоставимы с AMD Ryzen первого поколения. Огорчает только одно – вся эта информация может оказаться несостоятельной, а ждать до 2025 года, откладывая модернизацию ПК до момента «настоящего прорыва», смогут далеко не все.
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