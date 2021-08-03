Stellantis ожидает, что по итогам года сократит объёмы выпуска автомобилей на 1,4 млн штук
Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии представителей автоконцерна Stellantis NV, дефицит полупроводниковых компонентов может продлиться до конца текущего года, а объёмы производства автомобилей этой компании придётся сократить на 1,4 млн штук.
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Производители автомобилей верхнего ценового диапазона до сих пор избегали влияния дефицита чипов, поскольку они могли договариваться с поставщиками компонентов на особых условиях, да и объёмы производства у них не так велики на фоне конкурентов из массового сегмента. Теперь и BMW отмечает, что во втором полугодии положение дел ухудшится из-за нехватки компонентов. Infineon, которая снабжает чипами многих автопроизводителей, призывает не рассчитывать на победу над дефицитом ранее 2022 года. Французские автопроизводители тоже высказывают озабоченность неспособностью рынка восстановиться в полной мере после первой волны пандемии именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов.
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