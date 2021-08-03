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Stellantis ожидает, что по итогам года сократит объёмы выпуска автомобилей на 1,4 млн штук

Конца и края дефициту не видно.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии представителей автоконцерна Stellantis NV, дефицит полупроводниковых компонентов может продлиться до конца текущего года, а объёмы производства автомобилей этой компании придётся сократить на 1,4 млн штук.

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Источник изображения: Barron’s

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Производители автомобилей верхнего ценового диапазона до сих пор избегали влияния дефицита чипов, поскольку они могли договариваться с поставщиками компонентов на особых условиях, да и объёмы производства у них не так велики на фоне конкурентов из массового сегмента. Теперь и BMW отмечает, что во втором полугодии положение дел ухудшится из-за нехватки компонентов. Infineon, которая снабжает чипами многих автопроизводителей, призывает не рассчитывать на победу над дефицитом ранее 2022 года. Французские автопроизводители тоже высказывают озабоченность неспособностью рынка восстановиться в полной мере после первой волны пандемии именно из-за нехватки полупроводниковых компонентов.

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Иван Пирогов
14:55
Как этого урода с ресурса пнуть? Он весть сайт засрал однотипными боедовыми статьями, и рекламой Говно Ситилинка с не менее говёным Регардом.
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Кеша
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К тому времени через 1.5 года выйдет 4080ti и 3080ti в цене упадет. купил её за 140р. а продаж за 80р и чтобы купить новую 4080ti тебе придется опять добавлять деньги.
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h2o
14:49
тоже дома хочу сделать один комп на всех домашних. только не пойму как сделать рабочее место чтобы был только монитор, мышка и клава. неохота тащить кабель к каждому монитору по всему дому.
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Дуй в личку,псина и челюсть вставную закажи,а темы свои пидорские про мужиков в платьях при себе оставь,нечисть
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