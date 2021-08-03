Samsung Electronics может поглотить одного из производителей полупроводниковых автокомпонентов
Издание Business Korea в ходе обсуждения соперничества Intel и Samsung по величине выручки добралось до слухов о намерениях Samsung Electronics купить одного из разработчиков чипов для автомобильных систем. В качестве вероятных кандидатов упоминаются NXP Semiconductors, Texas Instruments и Microchip Technology.
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В данный момент производство автомобильных компонентов приносит не так уж много прибыли, но по мере распространения технологий автопилота и электромобилей доходность бизнеса будет расти. По некоторым прогнозам, к 2024 году средняя доля полупроводниковых компонентов в стоимостном выражении в пересчёте на один автомобиль вырастет с нынешних $40 до $1000.
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