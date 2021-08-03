Издание Business Korea в ходе обсуждения соперничества Intel и Samsung по величине выручки добралось до слухов о намерениях Samsung Electronics купить одного из разработчиков чипов для автомобильных систем. В качестве вероятных кандидатов упоминаются NXP Semiconductors, Texas Instruments и Microchip Technology.

реклама

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде Супердешевая MSI 3070 LHR в Регарде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: NXP Semiconductors

реклама

В данный момент производство автомобильных компонентов приносит не так уж много прибыли, но по мере распространения технологий автопилота и электромобилей доходность бизнеса будет расти. По некоторым прогнозам, к 2024 году средняя доля полупроводниковых компонентов в стоимостном выражении в пересчёте на один автомобиль вырастет с нынешних $40 до $1000.