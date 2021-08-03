Издание DigiTimes сообщило, что компания TSMC приступила к монтажу технологического оборудования на строящемся предприятии Fab 18b на юге Тайваня. Здесь во второй половине следующего года будет налажен массовый выпуск 3-нм продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Освоить 3-нм нормы без существенной задержки относительно 5-нм техпроцесса компании TSMC позволит приверженность структуре транзисторов FinFET, не увеличивающая затраты времени на подготовку к переходу на эту технологию. По информации производителя, его 3-нм технология позволит на 70% увеличить плотность размещения транзисторов, а также либо на 15% увеличить скорость переключения транзисторов, либо на 30% снизить уровень энергопотребления. К концу текущего года многие из клиентов TSMC уже будут располагать готовыми цифровыми проектами 3-нм изделий собственной разработки. Принято считать, что среди них может оказаться и компания Intel.