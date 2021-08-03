Жидкостное охлаждение позволило Radeon RX 6900 XT занять третье место в 3DMark Fire Strike Ultra
Мы не раз отмечали, что результаты с использованием Radeon RX 6900 XT в статистике HWBot большого распространения не получили, а потому довольно легко соревнуются между собой, хотя порой готовы поспорить и с другими моделями. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra, например, американский энтузиаст redstone_sam123 смог занять третье место среди всех одиночных видеокарт, разогнав Radeon RX 6900 XT до частот 2900/17040 МГц при помощи системы жидкостного охлаждения.
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Фотография внутреннего убранства тестовой системы позволяет понять, что эстетике системы охлаждения автор эксперимента уделяет должное внимание. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X тоже оснащался водоблоком, он работал на частоте 4825 МГц при активности 16 ядер и 32 потоков. В тесте 3DMark Fire Strike Ultra удалось набрать 18 229 баллов, что соответствует третьему месту не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.
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