Южнокорейская компания Samsung Electronics является вторым по величине акционером Samsung Biologics – компании, которая получила контракт на организацию лицензионного производства вакцины Moderna против коронавируса на территории Южной Кореи. Как отмечает Business Korea, сейчас подрядчик испытывает трудности с наличием достаточных производственных мощностей для фасовки вакцины на территории Южной Кореи. Эта страна стала третьим регионом после США и Европы, где будет налажен выпуск данной вакцины. Соседним странам локальное производство вакцины очень помогло бы в борьбе с пандемией коронавируса.

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Источник изображения: Getty Images

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Как поясняет корейское издание, Samsung Electronics взялась помочь родственной компании конгломерата с оснащением так называемых «чистых комнат», которые требуются как при производстве электроники, так и для выпуска медицинских препаратов. Источник даже находит в себе смелость заявить о том, что Samsung Electronics обладает самыми передовыми технологиями по организации чистых комнат в мире.