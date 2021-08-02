На Hot Chips компании AMD и Intel будут соревноваться в технологиях трёхмерной упаковки
Через три недели мероприятие Hot Chips 33 начнёт свою работу в ставшем уже привычном онлайн-формате, компании Intel, AMD и NVIDIA будут выступать на нём с различными докладами. Intel и AMD буквально друг за другом расскажут о технологиях пространственной компоновки, которые собираются использовать в своих будущих продуктах. К слову, с аналогичным докладом выступит и компания TSMC.
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Если говорить о процессорных архитектурах, то Intel будет обсуждать Alder Lake и Sapphire Rapids, а компания AMD сосредоточится на Zen 3. В графической сфере AMD будет рассказывать о графических решениях семейства RDNA 2. Компания Intel посвятит один из докладов ускорителю вычислений Ponte Vecchio. Программа мероприятия обещает быть насыщенной, но доступ к ней получат только зарегистрированные участники, поэтому достоянием общественности все материалы станут только некоторое время спустя.
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