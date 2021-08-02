Разгон GeForce RTX 3090 до 2805 МГц позволил занять четвёртое место в 3DMark Port Royal
Американский энтузиаст Splave давно не демонстрировал признаков оверклокерской активности, но на этой неделе решил напомнить о себе экспериментом с видеокартой GeForce RTX 3090 марки EVGA, которую он разогнал до 2805/23504 МГц при помощи жидкого азота. Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству был разогнан до 5300 МГц с сохранением активности десяти ядер и десяти потоков.
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Полученный результат в 19 235 баллов позволяет американцу занимать четвёртое место в 3DMark Port Royal не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге результат соответствует 19-му месту, но американец обещает лучше подготовиться к новым попыткам изменить расстановку сил в данной дисциплине.
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