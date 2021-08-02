Американский энтузиаст Splave давно не демонстрировал признаков оверклокерской активности, но на этой неделе решил напомнить о себе экспериментом с видеокартой GeForce RTX 3090 марки EVGA, которую он разогнал до 2805/23504 МГц при помощи жидкого азота. Центральный процессор Intel Core i9-10900K по соседству был разогнан до 5300 МГц с сохранением активности десяти ядер и десяти потоков.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: HWBot, Splave

реклама

Полученный результат в 19 235 баллов позволяет американцу занимать четвёртое место в 3DMark Port Royal не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт. В абсолютном рейтинге результат соответствует 19-му месту, но американец обещает лучше подготовиться к новым попыткам изменить расстановку сил в данной дисциплине.