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Рост цен на графическую память в этом квартале продолжится

И остановится только в четвёртом.
4
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

На второй квартал этого года, по мнению экспертов TrendForce, пришёлся пик роста цен на микросхемы графической памяти – он составил 20-25 % в последовательном сравнении. Падение спроса на видеокарты со стороны майнеров в текущем квартале не сможет моментально остановить рост цен на графическую память, как убеждён первоисточник. По итогам третьего квартала цены вырастут ещё на 10-15 %, и только в четвёртом квартале стабилизируются.

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Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: Samsung

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О балансе спроса и предложения на рынке памяти говорит соотношение цен на срочном и контрактном рынках. В сегменте GDDR6 цены спот-рынка всё ещё выше контрактных, поскольку объёмы производства одноимённых микросхем ограничены. Производители сейчас предпочитают выпускать оперативную память для серверных систем и смартфонов. Память GDDR5 на срочном рынке уже на 15-20% дешевле, чем на контрактном, да и вторичный рынок толкает цены вниз. За последний месяц цены на видеокарты, в зависимости от модели и поколения, уже снизились на 20-60 %.

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аналитика видеокарты gddr5 gddr6
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1"ofAsh
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Alexander Stolz
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И что? Ничто не мешает им сосуществовать. Но ты можешь помечтать о "бетховен всё аррряяя"
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Dmitry Mitry
13:09
Там графика как будто он на UE 1, так что какая разница
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zalupsmus
13:08
Лучше бы ты и остальные местные "оверклокеры" так активно комментировали под умными статьями Max1024, а не плещете своей банальной эрудицией в комментах под словесным поносом дегенератов-писунов. Неуж...
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Дмитрий
13:07
Все игры давно уже делаются тока под консоль. и когда-нибудь каким то криворуким отдадут портировать на пк со своими перделками и багами. как с гта 5 было.
Рост цен на графическую память в этом квартале продолжится
Alexander Stolz
13:06
Отлично, на пике коррекции куплю немного, на отскоке скалпану, "качели" - это лучший график для трейда.
Биткоин подешевел на 2000 долларов, но аналитики РБК верят в его рост до $65 000 к концу 2021 года
ivankrolikov
13:05
А я считаю, что все эти коины-хуёвины придумывают и продвигают продавцы компьютерного железа. В нулевых годах у нас в РФ был невиданный бум настольных ПК. ПК был в каждой хате, практически каждая бабу...
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ЩЯЧЛО КАРПА :O
13:04
Никнейм полностью соответствует его носителю. Редко такое бывает.
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
Дмитрий
13:03
там есть и на 12 и на 14 и на 16 и на 18 тб. но даже 10 обычному пользователю по шею. даже если брать 300 евро то налог там 1300р.
Изучаем ситуацию с майнерами Chia — оставили ли они жёсткие диски HDD и SSD в покое и что с ценами
Игорь Фролов
13:01
с такой ценой и потреблением пусть идет коту в трещину.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
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