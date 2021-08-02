Рост цен на графическую память в этом квартале продолжится
На второй квартал этого года, по мнению экспертов TrendForce, пришёлся пик роста цен на микросхемы графической памяти – он составил 20-25 % в последовательном сравнении. Падение спроса на видеокарты со стороны майнеров в текущем квартале не сможет моментально остановить рост цен на графическую память, как убеждён первоисточник. По итогам третьего квартала цены вырастут ещё на 10-15 %, и только в четвёртом квартале стабилизируются.
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О балансе спроса и предложения на рынке памяти говорит соотношение цен на срочном и контрактном рынках. В сегменте GDDR6 цены спот-рынка всё ещё выше контрактных, поскольку объёмы производства одноимённых микросхем ограничены. Производители сейчас предпочитают выпускать оперативную память для серверных систем и смартфонов. Память GDDR5 на срочном рынке уже на 15-20% дешевле, чем на контрактном, да и вторичный рынок толкает цены вниз. За последний месяц цены на видеокарты, в зависимости от модели и поколения, уже снизились на 20-60 %.
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