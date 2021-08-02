Руководители Intel и AMD на квартальных отчётных мероприятиях прошлого месяца дали несколько разные прогнозы по динамике рынка персональных компьютеров. Лиза Су (Lisa Su) заявила, что во втором полугодии не ожидает прироста выручки на профильном направлении, рассчитывая преимущественно на игровые консоли и серверный сегмент. Возглавляющий Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сослался на необходимость обновления разросшегося парка ПК, а потому оценил перспективу рынка достаточно позитивно.

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Ресурс DigiTimes тоже придерживается подобной точки зрения, ссылаясь на наблюдаемое с июля снижение спроса на ученические хромбуки. К 2022 году, по мнению тайваньских источников, значительно снизится спрос на игровые ноутбуки и потребительские модели.

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Источник изображения: DigiTimes

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И вот тогда динамики рынку добавит корпоративный сегмент, которому потребуется модернизировать эксплуатируемый парк ноутбуков после «пандемического застоя» и в связи с выходом новой операционной системы Windows.