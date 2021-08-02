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В следующем году рынок ноутбуков будет расти за счёт корпоративного сектора

Игровые и потребительские модели перестанут пользоваться спросом.
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Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Руководители Intel и AMD на квартальных отчётных мероприятиях прошлого месяца дали несколько разные прогнозы по динамике рынка персональных компьютеров. Лиза Су (Lisa Su) заявила, что во втором полугодии не ожидает прироста выручки на профильном направлении, рассчитывая преимущественно на игровые консоли и серверный сегмент. Возглавляющий Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сослался на необходимость обновления разросшегося парка ПК, а потому оценил перспективу рынка достаточно позитивно.

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Ресурс DigiTimes тоже придерживается подобной точки зрения, ссылаясь на наблюдаемое с июля снижение спроса на ученические хромбуки. К 2022 году, по мнению тайваньских источников, значительно снизится спрос на игровые ноутбуки и потребительские модели.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
3060Ti MSI Gaming X за копейки в Регарде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3080 LHR мегадешево в Регарде
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
-21000р на 14Tb WD
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Источник изображения: DigiTimes

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И вот тогда динамики рынку добавит корпоративный сегмент, которому потребуется модернизировать эксплуатируемый парк ноутбуков после «пандемического застоя» и в связи с выходом новой операционной системы Windows.

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В следующем году рынок ноутбуков будет расти за счёт корпоративного сектора
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Renegade1979
10:10
Причем это реально нагибалово такое, что не то что Сириец S не тянет, та 900р не тянет в КП... а просаживает Х и PS5. Вот потому оно опционалом идет даже на консольке. И на ПК пока что тоже.
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Ettu
10:09
Опять прирост в 2 раза? Ну-ну.
GeForce RTX 4080 Ti может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм и 18 432 ядер CUDA
Антон вырезай его
10:09
3070 копает 9к в мес. окупаемость, если сейчас купить около года. Есть альты где окупаемость этой карты 6 мес, но надо уметь читать по англицки
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Inqizitor
10:09
и зачем мне в панели отражение ценой потери 60% скорости? Не нужно!
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
Inqizitor
10:07
Они бы лучше игры нормальные делали, а не треш бездушный с лучами, если честно. Скачал ради интереса Powerslave, накатил туда 4к текстур и тд, ланчер взял BuildGDX - ну что сказать - затягивает. Не ск...
Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
misterYoda
10:07
Вот хватит уже, пиши цену сразу с доставкой, конвертацией валюты и прочими расходами. Про отсутствие гарантии и неподсудность магазина РФ законам.
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coo1erman
10:06
Он сказал, что на PS5 игры в 4К будут идти в 20 FPS
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 скинула за месяц 40 000р
Renegade1979
10:06
Отражения статичные, как отразить город в заливе в Вачдогнутом, дешево и сердито. В Бэтмане вообще пререндер рейтрейсингового освещения запекли в текстуры, и статичное освещение не меняется, зато крас...
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misterYoda
10:04
По 7к их не было уже в этом году, не свисти тут мне, рак.) Или ты на Али или Ку купил и считаешь, что у тебя есть гарантия.)
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Уровень производительности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 будет весьма впечатляющим — инсайдер
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