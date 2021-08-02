Издание The Wall Street Journal сделало интересное наблюдение – по итогам второго квартала выручка Samsung Electronics оказалась на $100 млн больше, чем выручка Intel, что позволило корейскому гиганту третий раз с 2017 года вытеснить конкурента с позиции самого крупного поставщика полупроводниковых компонентов в показателях выручки.

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Источник изображения: Samsung

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По прогнозам аналитиков, в этом году цены на память вырастут на 33%, а выручка от реализации процессоров всех марок увеличится только на 4%. Кроме того, если учитывать намерения Intel избавиться от собственного бизнеса по производству микросхем памяти, то выручка компании во втором квартале уменьшится с $19,6 до $18,5 млрд, дополнительно увеличивая разрыв с Samsung.

Intel и Samsung продолжат соперничать на рынке контрактных услуг – корейская компания по итогам года надеется увеличить профильную выручку на 20%, хотя её абсолютное значение пока не так велико по сравнению с выручкой от продажи микросхем памяти. Как скоро Intel удастся вернуть себе статус лидера отрасли в показателях выручки, и получится ли это сделать вообще, пока судить сложно.