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Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым

Иначе Китай догонит и перегонит.
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Как отмечает Reuters со ссылкой на главу Федеральной резервной системы США Лаэль Брайнард (Lael Brainard), это ведомство видит преимущество и целесообразность появления официальной цифровой валюты как с точки зрения международных расчётов, так и для внутреннего оборота.

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Источник изображения: Bits Media

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Доминирование доллара в международных расчётах, по словам главы ФРС США, может быть поставлено под угрозу в случае появления цифровых валют, выпущенных крупными участниками рынка. Такого сценария власти США допустить не хотят. К публичным слушаниям по проекту выпуска официальной цифровой валюты они приступят в начале сентября. В цепочке международных расчётов, которые порой весьма запутаны и непрозрачны, использование цифровых валют может пойти на пользу, как считают в ФРС.

Обращение цифрового доллара на внутреннем рынке США, по мнению представителя ФРС, тоже имеет смысл. Во-первых, оно не лишит граждан доступа к официальному платёжному средству в условиях, когда альтернативные криптовалюты наберут популярность. Во-вторых, официальная цифровая валюта позволит быстрее выплачивать пособия тем гражданам, которые не имеют банковских счетов.

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криптовалюты сша цифровые деньги
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garison87
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Don't Hurt Me
09:25
названием? штеуд издевался над амуде 10 лет, пока та мусор свой выпускала под названием "процессор".
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
Иоанн Грозный
09:25
ну введи авторские права на название города
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
Renegade1979
09:25
И одна вертушка смотрится там примерно как на 1080 MiniITX от Гиги, на той тоже 8-пин есть. Наверняка аццкая печка, разве что у них завалялось море нераспроданных СО от 6700ХТ, и они их собрались фпар...
ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX получит лишь один вентилятор, а Challenger PRO — целых три
Gosha
09:21
Серьезно? Такое только в Японии и Ю.Корее возможно.
Запускать Linux-программы в Windows 10 стало проще — для установки WSL нужна всего одна команда
omoikane
09:15
Челенджер у них бюджетная линия. Топ будут Фантом или Таичи 3 вентиляторные.
ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger ITX получит лишь один вентилятор, а Challenger PRO — целых три
Арктур Пирожков
09:12
Никто в здравом уме не станет ссылаться на рекомендованные цены. Поезд безвозвратно ушел. Просто, некоторые туго соображают. Ничего, к НГ и до тормозов дойдет.
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Виктор
09:10
AMD просто издевается над Штеудом.
AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
Арктур Пирожков
09:06
Ты про игорьков? Ну да, ты прав!)
В магазинах РФ заканчиваются видеокарты NVIDIA для добычи Эфира – майнерам угрожает дефицит
Renegade1979
09:06
Какое отношение фиат имеет ко всяким "альтернативным" скам-проектам жуликов типа Бутерина, или еще один проект, автора которого даже не могут найти, хотя он уже зиллионер? А некоторые вещи под закладк...
Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
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