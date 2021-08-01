Власти США считают появление официальной цифровой валюты неизбежным и необходимым
Как отмечает Reuters со ссылкой на главу Федеральной резервной системы США Лаэль Брайнард (Lael Brainard), это ведомство видит преимущество и целесообразность появления официальной цифровой валюты как с точки зрения международных расчётов, так и для внутреннего оборота.
реклама
реклама
Доминирование доллара в международных расчётах, по словам главы ФРС США, может быть поставлено под угрозу в случае появления цифровых валют, выпущенных крупными участниками рынка. Такого сценария власти США допустить не хотят. К публичным слушаниям по проекту выпуска официальной цифровой валюты они приступят в начале сентября. В цепочке международных расчётов, которые порой весьма запутаны и непрозрачны, использование цифровых валют может пойти на пользу, как считают в ФРС.
Обращение цифрового доллара на внутреннем рынке США, по мнению представителя ФРС, тоже имеет смысл. Во-первых, оно не лишит граждан доступа к официальному платёжному средству в условиях, когда альтернативные криптовалюты наберут популярность. Во-вторых, официальная цифровая валюта позволит быстрее выплачивать пособия тем гражданам, которые не имеют банковских счетов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила