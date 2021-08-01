Как отмечает Reuters со ссылкой на главу Федеральной резервной системы США Лаэль Брайнард (Lael Brainard), это ведомство видит преимущество и целесообразность появления официальной цифровой валюты как с точки зрения международных расчётов, так и для внутреннего оборота.

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Источник изображения: Bits Media

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Доминирование доллара в международных расчётах, по словам главы ФРС США, может быть поставлено под угрозу в случае появления цифровых валют, выпущенных крупными участниками рынка. Такого сценария власти США допустить не хотят. К публичным слушаниям по проекту выпуска официальной цифровой валюты они приступят в начале сентября. В цепочке международных расчётов, которые порой весьма запутаны и непрозрачны, использование цифровых валют может пойти на пользу, как считают в ФРС.

Обращение цифрового доллара на внутреннем рынке США, по мнению представителя ФРС, тоже имеет смысл. Во-первых, оно не лишит граждан доступа к официальному платёжному средству в условиях, когда альтернативные криптовалюты наберут популярность. Во-вторых, официальная цифровая валюта позволит быстрее выплачивать пособия тем гражданам, которые не имеют банковских счетов.