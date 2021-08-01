AMD не брезгует условными обозначениями старых процессоров Intel
Модульный подход к разработке процессорных архитектур, даже без учёта возможности использования чиплетов, позволяет компании AMD быстро выводить на рынок разнообразные семейства процессоров. Одному из энтузиастов-следопытов удалось обнаружить свидетельства существования ещё одной серии процессоров AMD Ryzen с архитектурой Zen 2 – по словам источника, они получат условное обозначение Mendocino и конструктивное исполнение Socket FT6, применяемое в серверном сегменте.
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В упоминаемом примере фигурирует процессор степпинга A0, что говорит об относительной молодости этого семейства. Самое интересное, что условное обозначение Mendocino старожилам должно быть знакомо по процессорам Intel Celeron, которые дебютировали ещё двадцать два года назад. Эти процессоры пользовались заслуженной популярностью среди оверклокеров, поскольку не только неплохо разгонялись, обеспечивая приличный для своей стоимости уровень производительности, но и после некоторых манипуляций могли работать даже в двухпроцессорных материнских платах.
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